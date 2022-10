– A szakképzésben a korábbi szabályozás miatt én nyugdíjazásom után is taníthattam fizikát a Táncsicsban. Egy szilveszteri Táncsics–Ipari focimeccsen Irányi igazgató úr megkérdezte, nincs-e kedvem náluk fizikát tanítani. Azután egy félévet, illetve egy tanévet tanítottam fizikát az ipariban, majd érkezett a covid. Hamar belejöttem az online oktatásba, de nem szerettem, mert szerintem fontos a közvetlen tanár–diák kapcsolat. Rendeződött a dolog, viszont a Táncsicsban megváltozott az oktatás szerkezete és nem volt már szükség annyi fizikatanárra. Én már jó ideje járok csütörtökönként focizni az Ipariba, sok kollégát ismerek, és amikor igazgató úr ismét megkérdezte idén nyáron, hogy van-e kedvem ide jönni tanítani, jó szívvel mondtam igent. Fizikát tanítok első és másodéven. Az első óra, az első találkozás mindig izgalmas; szeretem kideríteni, hogyan állnak a gyerekek a tantárggyal, nekik meg én vagyok új ember. Most egy gépészosztályban volt az első fizikaóra. Tesztkérdéssorral kezdtem, mint mindig, majd pedig megbeszéltük, miért fontos ezt a tárgyat tanulni. Meséltem szakmai újdonságokról, a fúziós kísérletről, amelynek során „vízből” (Deutérium + Tritium) állítanak majd elő elektromos energiát, lehozzák a Napot a Földre, meg a Peter Higgs által megjósolt és meg is talált új részecskéről, a Higgs-bozonról, a Cernben (európai részecskefizikai laboratórium). Óra végén jó érzéssel csuktam be az ajtót, úgy láttam, a gyerekek is élvezték az első találkozást. Témazárót is írtak a múlt héten, és kiderült, milyen kevéssé volt hatékony az online matematikaoktatás. A fizikában fontos tudni a matekot és ismerni az összefüggéseket – erre már ők is kezdenek rájönni.

Szabad Ferenc nyugdíjasan is örömmel tanít

És az a bizonyos Öveges labor: pár évvel ezelőtt pályázati pénzből térségi laborok létesültek felszereléssel, eszközökkel, hogy hetedikesekkel, nyolcadikosokkal egész napos tanulókísérletekkel szerettessék meg a fizikát, biológiát és a kémiát. Sok helyen nincs már ilyen labor, viszont az Ipariban fontosnak tartják a működését, hogy segítsék az utánpótlást. A gyerekeknek annyira tetszik a gyakorlat, hogy le is fényképezik, videózzák a kísérleteket. Ehhez is kell vezető tanár, az Öveges fizikalaborban szeptembertől Szabad tanár úr tölti be ezt a tisztet.

Az Ipariban ősztől 17 óraadó tanár dolgozik, közöttük Asztalos István, a Lovassy gimnázium korábbi magyartanára is. Elérve a nyugdíjkorhatárt, szerette volna legalább az utolsó osztályát az érettségiig kísérni, ám hiába kérte az iskola, a szabályozás miatt erre nem volt lehetőség. Meghívták viszont az Ipariba, ahol most egy más ok miatt „árván maradt” osztályt készít fel a magyarérettségire. Szeret tanítani, ez a hivatása.