A rendezvény célja az volt, hogy összekapcsolja az egyes szereplőket: a megyei oktatási intézményeket és oktatókat az érdeklődő diákokkal és felnőttekkel. Az eseményre körülbelül hatszáz diák látogatott el, a kiállítók között pedig teljes Veszprém megyéből érkeztek iskolák és képzési helyek.

A rendezvénynek a Pannon Egyetem adott helyet, ahol a mérnöki kar oktatója, Ispán Dávid különböző vegyészeti kísérleteket mutatott be az érdeklődő diákoknak, az intézmény karai és oktatási egységei pedig a megújuló felvételi pontszámításról és Open University programról is tájékoztatták a résztvevőket.

Rábai Veronika, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési irodavezetője kérdésünkre elmondta, az új pályaválasztási program a tervek szerint minden évben megismétlődik majd, hogy újabb fiatalok számára tudjanak perspektívát mutatni a továbbtanulás terén. – Valamennyi középfokú oktatási intézményt, illetve a Pannon Egyetemet is meg tudtuk hívni erre a rendezvényre, emellett a szakképző intézmények szakma bemutatókkal is készültek, ezáltal gyakorlatiassá és interaktívvá válik a bemutató. A mostani pályaválasztási időszakban a nyolcadik osztályos diákokat szólítottuk meg, hiszen ők azok, akiknek bő egy hónapjuk van arra, hogy eldöntsék, milyen irányban tanuljanak tovább. A délutáni idősávban viszont korlátlan lehetőséget adtunk mindenféle korosztály számára, hogy szabadon látogathassák regisztrációt követően a rendezvényünket.