A nap hangulatfelelőse, Kovács Krisztián Kiki kisbíró az indulás előtti percekben nyilatkozott a Naplónak: – A kisbíró volt régen a falurádió, csak aztán felváltotta a digitális világ, persze, az idősebbek még emlékezhetnek például a hangosbemondókra az autók tetején – fogalmazott. – Kihirdették más mellett, hogy a tsz-be lehet menni a búzáért, de azt is megtudhatta, aki nem volt rest, hogy a faluházban kultúrprogram lesz, bál, esetleg – mint ezúttal is – szüreti mulatság. Ezeket mind-mind a kisbíró hirdette ki.

Érdeklődésünkre elmondta azt is, hogy a szüreti mulatságon a kisbíró első és legfontosabb feladata nem más, mint az, hogy invitáljon. Az, hogy meghívja a falu és a környék lakosságát a báli mulatságba. – Ahol természetesen enni-inni kaptak a vendégek, és jó báli muzsika szólt, mert a cigányok rendesen húzták-rángatták a nyirettyűt a száraz fán, és egészen hajnalig mulatozhattak a népek. A kisbíró feladata az is, hogy hangos legyen, és a lehető legtöbb embert tudja meghívni. Ehhez elengedhetetlen a dob segítsége, ám előkerülhet egy kis sodrófa-táncoltató és sárba hempergető jóféle ital is. Mi most – mutatott köbe – nem az üdítő, hanem a bódító hatást keressük – mondta egy szuszra Kovács Krisztián Kiki.

A faluház udvarán aztán a szüreti műsorban fellépett a Szent István Népdalkör, a Kenderfűz Néptánccsoport, Szerdahelyi Luca és a Mai Nők Tánccsoport is. Koncertet a Dynamite Dudes adott, míg az utcabálon Dj Robbal rophatta, aki talpon maradt. Nem feledkezhetünk meg Dienes Andrea arcfestőről és a Balatoni Játszóház játékudvarról, a nap nagyszerű színfoltjairól sem.