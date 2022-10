Ovádi Péter országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy ebben a projektben mindenki, így a pedagógusok, a diákok, a szülők is jól járnak. Ráadásul a diákok felkészülten, nyitottan kezelik a program megvalósulását. Szerinte az EKF-program egy lehetőség, amiben ha a civil közösségek megmozdulnak, kinyílnak, akkor 2024-ben sokkal jobb lehet Veszprémben élni. Külön gratulált a diákönkormányzat felelősségteljes munkájához, ötleteihez.

Szabó Zoltán, a Jendrassik–Venesz Technikum igazgatója ennek kapcsán több dolgot emelt ki: egyrészt a projekt intézményükben hiánypótló, ráadásul olyan civil egyesületekkel közösen tudják megvalósítani, amelyek az EKF 2023-ban aktívak. Kiemelte a közösségépítés szerepét, melyben a projektek nagy hasznukra lehetnek.

Pethő Imre, a Szabad-Sajtó egyesület képviselője elmondta, abból indultak ki, hogy akkor hatékony egy iskola, ha a szülők, a diákok és a tanárok egy jó közösséget tudnak alkotni. Úgy érzik, az elmúlt időszakban egyfajta mentális fáradtság tapasztalható, amit tompítani szeretnének. Ezért a Szabad-Sajtó, a KultúrAktív és a Demo Egyesület összefogott a diákönkormányzattal azzal a céllal, hogy erre megoldást találjanak. Ez szerintük a megismerés, megerősítés és a minőségi megoldás. Azaz közelebb kell kerülniük egymáshoz az embereknek, észre kell venni, hogy mennyi jó dolog történik az iskolában, esetünkben a Jendrassik–Venesz Technikumban, amit tudatni kell a külvilággal. A projekt vezetői szerint, ha ez így lesz, akkor minőségi lépést tehet az iskola.

Berta Barna a Demo Egyesület részéről megjegyezte: készségfejlesztő gyerekfoglalkozásokat, programokat szerveznek másfél évtizede. A design eszközrendszerével dolgozó művészek foglalkozásaira kell gondolnunk, de vannak kifejezetten csapatépítő jellegű foglalkozásaik is. Projektjük nem mellékesen a a Stamp, amely egyfajta kulturális korlenyomat a gyerekek, a fiatalok szemével.

Elhangzott az is, hogy a diákönkormányzat díjat szeretne alapítani, amellyel a legnépszerűbb tanárt jutalmaznák. Az iskolai konfliktusok megoldására is szeretnének kidolgozni egyfajta szabályrendszert, ugyanakkor a belső és külső közösségi terek kidolgozásában is aktívan szerepet kívánnak vállalni.