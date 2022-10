Az intézmény A város mint otthon és óriási játszótér elnevezésű projektben – amelynek több további eleme is volt – kérdezte meg az apróságokat. A szerdai projektzárón Halmay Gábor önkormányzati képviselő (Fidesz–KDNP) arról beszélt, a pályázati kiírásban közel harminc szervezet nyert el támogatást, ezek egyike volt a Kabóca Bábszínház. Hozzátette, az önkormányzat civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel fogott össze a programban, amely hozzájárul a helyi identitástudat erősítéséhez, valamint a környezet- és egészségtudatos életmód népszerűsítéséhez is. Ferenczy Gábor, a programokat, pályázatokat koordináló Pro Veszprém Kft. ügyvezetője arról beszélt, a kiírással a helyi identitás erősítése volt az egyik cél, ennek kapcsán örömét fejezte ki, hogy a gyermekek a rajzokon otthonukat, Veszprémet ábrázolták.

Szántó Viktória, a Kabóca Bábszínház igazgatóhelyettese elmondta, a projekt részeként összművészeti pályázatot írtak ki, amelyben több mint ezer, 4 és 12 év közötti gyermektől kérdezték meg, hogy számukra mit jelent az otthonuk. A felhívásra versek, rajzok és hanganyagok is érkeztek, a beérkezett alkotások egy részéből szerdán kiállítás is nyílt az Agórában, míg a tárlaton nem szereplő művek kivetítve láthatók. A kiállítás október 23-ig tart nyitva. Szőke Kavinszki András, a Kabóca Bábszínház igazgatója a rajzok kapcsán arról beszélt, a gyermekek mindent érzékelnek, ami körülöttük történik, és az alkotások hozzásegítik őket ahhoz, hogy kifejezzék magukat. Elhangzott az is, a művek felhasználásával készítette el a bábszínház az Otthon című babaszínházi előadást, amely legközelebb vasárnap lesz látható. Szintén a pályázatból valósíthatták meg a Kabóciádén kartonpapírok felhasználásával a bunkerépítő programjukat. A teljes projektre 15 millió forintot nyert el a bábszínház. A projektzárón a beérkezett versekből többet is felolvasott Gidófalvi Imola bábszínész.