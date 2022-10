A Vár utca 17. szám alatt található az egykori Simoga-ház barokk kori melléképülete, ahol korábban a Várkert étterem működött. Az étterem bezárása óta az épület üresen állt, udvarán elburjánzott a növényállomány. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával megkezdődött az épületegyüttes megújítása.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) bevezetőjében arról beszélt, a Vár utca 17-ben történő beruházás – hasonlóan az egykori gyermekkórház és a Ruttner-ház felújításához – során egy használaton kívüli épület újul meg és kap a korábbihoz képest új funkciókat.

Müller Mihály, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. sajtófőnöke elmondta, a beruházásnak köszönhetően 600 négyzetméternyi új terület jön létre öt teremmel, amelyek kulturális-művészeti események megtartására lesznek alkalmasak. Az épületben kávézó, rendezvény- és kiállítótér is helyet kap, a pincerész a Művészetek Háza digitális alkotóműhelyének otthona lesz, míg a korábbi lapos tetős építmény bővítésének köszönhetően egy többfunkciós, mintegy 70 látogató befogadására alkalmas előadóterem jön létre.

Az épületet és környezetének megújítási terveit Nóbik Orsolya és Szilvási Attila építészek dolgozták ki. Utóbbi a bejáráson elmondta, az épületet négy, összesen több mint 2000 négyzetméter területű udvar veszi körbe. Hozzátette, a Csikász Galéria melletti udvarról a látogatók a várfal melletti kertrészbe is átjuthatnak majd közvetlenül, utóbbi pihenőterületként funkcionál majd, de szabadtéri rendezvények megtartására is alkalmas lesz. A beruházás részeként megújul a tűztorony udvara is, itt például új gyilokjáró épül.