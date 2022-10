A szervező Kaszás Zoltán biztosította az alapanyagot, a különféle tököket, a teába a citromot, de mellé álltak a helyi vállalkozók és magánszemélyek is. Így kürtős kalács, zsíros kenyér, tea, forralt bor és sok házi sütemény várta a kreatív hajlamúakat és azokat, akik csak egy jó hangulatú beszélgetésre vágytak. A kultúrház dolgozói az alkalomhoz illően dekorálták ki a nagytermet, ahol minden a tökről szólt. Zoli szerint faragásra alkalmas a sütőtök, a takarmánytök, a hokkaido tök és a faragás utáni dekorálásra bármilyen festék, vagy filctoll. Nem árt tudni azonban, hogy a kivájt tökök legfeljebb egy hétig maradnak épek, azt követően összefonnyadnak. A legszebb tökfaragványokat készítők jutalmat kaptak, de ennél fontosabb volt, hogy az óvodásoktól a nagyszülőkig minden korosztály aktívan képviselte magát. A tökökbe különféle arcokat szabtak, szellemkastélyokat karcoltak az ügyes kezű alkalmi faragók, hogy aztán mécsesekkel világítsák meg a belsejüket. Kiderült, hogy koromfeketére festett tökökből szerencsét hozó macska figura, de akár pók is készülhet. A kézműveskedők papír tököket, denevéreket, szellemeket rajzoltak, vágtak ki, befőttes üveget festve lampionokat fabrikáltak. Többen boszorkánynak öltözve érkeztek, halloweent idéző sminkkel, öltözékben alkottak, egymást is szórakoztatva.