Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy a vadgazdálkodás és a fakitermelés a fenntarthatóság jegyében zajlik, marad elég erdő, lesz elég tűzifa és egyre jobb minőségű szarvasállomány várja a vendégvadászokat. A szeptemberben terítékre hozott trófeákat 2006 óta mutatják be. Az idén nyugodt évre számítottak, de a háború mindent megváltoztatott. Az energiaválság miatt fokozott igény mutatkozott a tűzifára, amely befolyásolta a szarvasbőgésre való felkészülésüket is. Munkatársaik azonban a nehéz helyzetben is kiváló munkát végeztek.

Pölöskei Balázs, a Bakonyerdő Zrt. vadgazdálkodási osztályvezetője elmondta, hogy az idei szarvasbőgési szezon nem volt könnyű. A szeptemberi időszaknak nagy reményekkel vágtak neki, remélve, hogy a korábbi évek hullámzó vendégjárását egy jó időszak követi. Az idén ugyanakkor kevesebb vendég jelentkezett szarvasbika vadászatra, de a számuk még így is megfelelt az elvárásaiknak. A szarvasbőgési szezont szeptember elsején kezdték, a hónap végéig 139 gímszarvas bikát ejtettek el bérvadászat keretében. Ez a korábbi évekhez hasonló eredmény. A rendezvényen kiállított trófeák hat vadászterületről és három tájegységről származnak, jól mutatják, hogy milyen gímszarvas bikák élnek a térségben. Az osztályvezető hozzátette, hogy a vadak elleni védekezést is fokozták, azért, hogy kevesebb legyen a vadkár, stabil évet zárjanak, és a vadgazdálkodásban hosszú távon fenntarthassák az állományt.