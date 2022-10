A csaknem 3,5 méter magas bronzszobrot, amely eddig a belvárosban, a Fő és az Ifjúság utca kereszteződésében állt, a Veszprém megyei tanács ajándékozta Ajkának várossá nyilvánítása 25. évfordulójára, 1984-ben. Új helyén az alkotást Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Horváth József, Ajka alpolgármestere és Tóth Julianna szobrászművész, a tavasszal, életének 80. évében elhunyt alkotó özvegye leplezte le október 13-án. A rendezvényen részt vettek a délelőtt a városházán tartott építészkonferencia előadói és vendégei is.

Az ünnepségen Navracsics Tibor beszédében kijelentette, hogy egy város akkor életképes hosszú távon, ha nem csupán lakóhelyet jelent az ott élőknek, hanem az emberek közösséggé is válnak. Az elmúlt évtizedekben felépült városoknak még a gazdaság átalakulásával is meg kellett küzdeniük. Ajka másik példa, amelyik közösséggé tudott válni, az 1990-es évek elejének gazdasági válságát túlélve az eredményeire és készségeire támaszkodva fel tudott emelkedni és ismét a régió egyik ipari központjává válni. Köszönhető mindez az emberek szorgalmának és a városvezetés céltudatosságának, amely egymásra építve a fejlesztési terveket kihozta Ajkát a gödörből. Ajka saját identitást tudott teremteni és ezt meg is tudja erősíteni, ugyanis nem csupán ipari, hanem kulturális központként is tud már létezni. A Városépítő szobra kezében tartja a nehézipart, amely meghatározta Ajkát, ma már nemcsak a múlt, de a jövő szimbóluma is, hiszen egyenes tartással, bátran, optimistán néz a jövőbe, ahogy Ajkának kell.

Tóth Julianna köszönetet mondott a városnak azért, hogy a művész alkotásaiban élhet tovább, a közösség befogadta a művét, érti és sajátjának tekinti azt.