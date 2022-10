Többen sérelmezik ezt, s nemcsak azért, mert egy esős időben tartandó temetésnél áznak a hozzátartozók, hanem azért is, mert ez valahol azt a hátrányt érezteti, amely a hasonló nagyságú önálló községekhez mérten évről évre nagyobb mértékű. Tény, hogy mostanra a falvak jelentős részében épültek utak és járdák, hivatalok, kultúrházak, ravatalozók újultak meg, valamint eszközökhöz, gépekhez jutottak a mindennapos feladatok elvégzéséhez. Diszel, mivel Tapolca városrésze, ezekből a pályázati lehetőségekből – köztük a Magyar falu programból – kimaradt. És még ravatalozója sincs.

Ezzel kapcsolatban kérdeztük a helyszínen Tóth Bálintot, a helyileg illetékes önkormányzati képviselőt, a tapolcai testület tagját. Mint elmondta, korábban volt arról szó, hogy a temetőben lévő kápolna előtti aprócska füves téren egy faszerkezetű esőbeállót létesítenek, ám az önkormányzat eddig nem igazán állt az ügy mellé.

– Az igazi, hosszú távra szóló megoldást a temető sarkában lévő tágasabb terület beépítése jelentené. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy az itteni kis kápolnát a korábbi plébános használta ravatalozásra, de a rendkívül szűk hely állandóan gondot okozott. A mostani plébános pedig már nem is nyitja ki emiatt a kápolnát, hiszen mint mondtam, ez egyébként sem jelentett megnyugtató megoldást. Egy ravatalozóra lenne szükségünk, azonban erre még terv sem készült. Némileg ezért is lepett meg többeket a helybeliek közül a közösségi oldalon nyilvánosságra hozott új ravatalozó terve, amit a tapolcai Régi temetőben építenek majd meg. Diszelről szó sincs, ami azért is fájó, mert látjuk, hogy a Magyar falu program által hasonló nagyságú, adott esetben kisebb lélekszámú települések szépen gyarapodtak az elmúlt években. Ehhez képest mi városrészként jelentős hátrányban vagyunk, amint azt a ravatalozó példája is mutatja. Többször jeleztem a város vezetésének ezt az igényünket, de érdemi válasz nem érkezett, pedig legalább a tervezést jó lett volna mielőbb elkezdeni. Tisztában vagyok azzal, hogy nehéz a gazdasági helyzet, de az, hogy a város költségvetésének a Diszelre jutó része már nem fedezi a korábbi éves programjainkat, ünnepeinket sem, elszomorító. Az itt élők 1977 óta mindig csak annyit szerettek volna, ha a tapolcaiakkal azonos elbírálásban részesülnek, tapolcaiként kezelik őket. Voltak idők, amikor ez így működött, de manapság a városhoz tartozásnak sajnos több a hátránya, mint az előnye – fogalmazott Tóth Bálint.

Lapunk megkereste Dobó Zoltán polgármestert, akitől arról érdeklődtünk, hogy van-e belátható időn belül esély arra, hogy a diszeli temetőben ravatalozó, vagy legalább egy „esőbeálló" épüljön. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy miért volt fontos a Régi temetőben új ravatalozót építeni úgy, hogy Diszelben nincs. Illetve azt kérdeztük még, hogy polgármesterként támogatja-e Diszel függetlenségi törekvéseit annak érdekében, hogy esetleg így több forráshoz jussanak.

– A diszeli ravatalozó iránti lakossági igény évek óta nyitott kérdés, már az előző ciklusokban is felmerült egy előtető építésének lehetősége, melyet korábbi főépítészünk, Papp Zoltán Tamás megvizsgált és nem javasolt. A 2019. február 19-i helyszíni bejáráson – melyen részt vett a korábbi diszeli önkormányzati képviselő, a plébános úr, az egyházközségi képviselők, illetve önkormányzatunk szakemberei – az a vélemény hangzott el az egyház részéről, hogy nem tartják indokoltnak előtető megépítését. 2022 júniusában a jelenlegi képviselő kérte helyszíni szemle tartását és a főépítész állásfoglalását. Ezzel párhuzamosan önkormányzatunk öt árajánlatot kért be vállalkozóktól egy nyitott faépítmény kivitelezésére, melyek közül egy árajánlat érkezett be. Időközben megkaptuk a főépítész szakmai állásfoglalását, amelyben a tervezett területre ő sem javasolja építmény elhelyezését. Tóth Bálint 2022. júniusi levelében kérte a főépítésztől a lakossági egyeztetést, és a temetőn belül új helyszínt jelölt meg. Vállalta továbbá, hogy „a témával aktívabban foglalkozó diszeliekkel az ötletet leegyezteti”. 2022. október 25-én helyszíni bejáráson vettünk részt a településrészen Tóth Bálint képviselővel együtt, kérésére több helyszínt is meglátogattunk a faluban, a temető és a ravatalozó kérdése ott nem került szóba – közölte válaszában Dobó Zoltán –, majd hozzátette: A 2022. október 19-én megrendezett falugyűlésen Diszel Tapolcától történő leválásán túl több sarkalatos kérdés is felmerült a városrészt illetően, melyek között a ravatalozó kérdését is megvitathattuk volna, erre azonban ott sem került sor. Így azt gondolom, hogy a téma egyeztetése még folyamatban van, várjuk az ígért egyeztetések eredményét.

A másik kérdés kapcsán úgy fogalmazott, hogy a temetkezések több mint 52 százaléka a Régi temetőben történik, és a nyilvántartásokat megvizsgálva további 20-25 évig még biztosan aktívan használatban lesz. – A ravatalozó épületét szakértőkkel megvizsgáltattuk, kiderült, hogy állapota nem teszi lehetővé a felújítást, így széles körben történt szakmai egyeztetést követően határoztuk el az új ravatalozó építését. Az utolsó kérdésére válaszolva csak megerősíteni tudom a falugyűlésen elmondottakat. Mint minden kérdésben, így ebben is a helyiek érdekeit képviselem. Ha a diszeliek többsége az önálló utat választja, akkor azt támogatom. De mit szeretne a falu és a képviselő? Ezt még nem tudjuk – tette hozzá végül a polgármester.