Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) nyitóelőadásában a város építészetének jellegzetes elemeiről beszélt. Elmondta, a Krisztus előtti hatodik évezredből előkerült leletek igazolják, hogy már akkoriban lakott volt a terület, a várhegyről pedig négyezer évvel ezelőtti emlékek kerültek elő. A kora középkorból több épített örökség maradt meg, így a Szent György kápolna, a Szent Mihály székesegyház, a Szűz Mária apácakolostorrom, a Szent Katalin domonkos zárda és a Gizella kápolna. A reneszánszra az időszakban emelt épületekből megmaradt kövek emlékeztetnek. A 18. század meghatározó a város építészetében: ekkor készült a püspöki jószágkormányzóság épülete és a belső püspökkert, valamint a Tejfalussy- és a Dravecz-ház. Szintén ebben az időszakban készült a Fellner Jakab nevéhez köthető öt épület. A 19. században épültek az Óváros tér vagy a Szabadság tér épületei, ahogyan a Megyeháza és a Városháza is. A huszadik század elején a vasbeton jelenik meg új építőelemként, ami a színház és a múzeum épülete mellett a Szent István völgyhíd építésénél is meghatározó volt. A rendszerváltás utáni időszakból a Hangvilla és a Veszprém Aréna mellett az állatkert több épületét és az új városi uszodát emelte ki az alpolgármester.

Hajdúné Medgyesi Andrea, a Táncsics Mihály Technikum igazgatója köszöntőjében kiemelte, az épület egyszeri, egyedi és megismételhetetlen. A tanácskozás résztvevőit Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója, Szabó Zoltán, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamarája elnöke és Tölgyesi Ákos, a házigazda iskola munkaközösség vezetője is köszöntötték. A nap során három szekcióban tíz előadó tartott szakmai előadásokat, nagyobbrészt a Veszprém megyei és városi fejlesztésekről. A többi között az érdeklődők az Európa Kulturális Fővárosa 2023 infrastrukturális fejlesztéseiről és a veszprémi várnegyed megújításáról is hallhattak. A program részeként a világörökségi helyszíneket bemutató kiállítást is láthattak az érdeklődők a Világörökség Program 50. évfordulója alkalmából.