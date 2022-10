Az iskola 1994 óta minden ősszel meghirdeti a programot, amelyre az általános iskoláknak előre kiadott tematika alapján készülhettek a csapatok. A középiskola egészségügyi és kisgyermekgondozó szakmacsoportban tanuló diákjai is segítettek az állomásokon.

A feladatok egy része a versenyzők tárgyi tudását mérte fel, de voltak a helyzetfelismerést, a logikát, a gyorsaságot próbára tevők is. A szervezőktől megtudtuk, hogy céljuk az egészségügyi pálya népszerűsítése a pályaválasztás előtt álló diákoknak. Az elmúlt több mint két évtizedben gyakran üdvözölhették diákjaink sorában a vetélkedő résztvevőit, remélik, ez most is így lesz. A kilenc csapat mindegyike jól szerepelt.

A díjakat Szaniszló Edit igazgató adta át. A győzelmet az ajkai Fekete István–Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tóth Eugénia, Varga Emese, Zabó-Fekete Zalán alkotta csapata szerezte meg.