Nivala és Zirc kapcsolata még a bakonyi város neves szülöttével kezdődött, ugyanis Re­- guly Antal néprajzkutató, utazó az 1800-es években Finnországban járt, a nyelvrokonságot kutatta többek között.

Ez a tudományos szál aztán a barátságéval egészült ki a kilencvenes évek elején, amikor zirci cserediák tanult északon, majd a testvértelepülési viszonyt egyre sűrűbbre fonták a civilek, az intézmények és az önkormányzatok.

Hivatalos formába 1998-ban öntötték. Pontosan október 1-jén lesz 24 esztendeje ennek – idézte fel Ottó Péter zirci polgármester, amikor a nivalai küldöttséget a zirci városházán köszöntötte. Megjegyezte, hogy az évforduló is lehetne a látogatás apropója, de időzítését igazából az határozta meg, hogy a két város vezetése részt vesz a XV. Magyar–Finn Testvérvárosi Konferencián, amelyet a napokban Veszprémben tartanak meg. Témái érintik a posztpandémiás kihívásokat, a fenntarthatóságot, a digitalizációt, az okosvárosok szolgáltatásait, a kreatív ipart és a kulturális örökséget.

Ottó Péter úgy tudja, mintegy hatvan testvérvárosi kapcsolat van a két ország között. Zirc és Nivala együttműködését ezúttal azzal szeretnék elősegíteni a házigazdák, hogy személyes élmények szerzésének lehetőségével gazdagítják vendégeik ittlétét, zirci programokat szerveztek nekik. Nivala polgármestere, Päivi Karikumpu szintén arról beszélt, hogy fontosnak tartja a Zirccel kialakított szövetséget, főleg azt, hogy a fiatalok továbbvigyék, bízik benne, hogy ezúttal tovább építik, amit évtizedekkel ezelőtt megalapoztak.

A delegáció fogadásakor a gazdag magyar folklórból adtak ízelítőt a vendéglátók, és levetítettek egy filmet, amely a zirci Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület negyedszázados múltját elevenítette fel zenével, fotókkal. Wenczel Zsuzsanna egyesületi elnök elmondta: talán szelídebb, visz­szafogottabb, de mély barátság jellemzi a finneket, s a nivalaiak már régóta barátai a zircieknek, ha lehet, ez alkalommal még szorosabbra fűzik velük ezeket az emberi szálakat. A vendégek ittlétének pár napja szerinte körük munkájának évekre lendületet adhat. – Jó érzés egy távoli ország lakóit a barátainknak tudni, az is, hogy most még közelebb kerültünk hozzájuk – jegyezte meg.