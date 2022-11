A Pápai Rendőrkapitányság munkatársai október 28-án, a reggeli becsengetés előtt a helyi Erkel Ferenc Ének-zenei Általános Iskola közelében ellenőrizték a gyermekek személygépkocsiban történő biztonságos és szabályos szállítását. Az egyenruhások kiemelt figyelmet fordítottak a kisdiákok gyermekbiztonsági rendszerben történő szállítására, a gyermekülések megfelelő rögzítettségére. Ellenőrizték továbbá azt is, hogy a járművekben tartózkodók mindegyike bekapcsolta-e a biztonsági övet.

A rendőrök az akció alkalmával nem tártak fel szabálytalanságot, ugyanakkor tájékoztatták a sofőröket arról, hogy a gyerekek testi épségének megóvása érdekében elengedhetetlen a gyermekbiztonsági rendszerek használata, melyeket mindig az előírásoknak megfelelően kell rögzíteni a gépkocsiban. A Pápai Rendőrkapitányság a jövőben is tart hasonló közlekedési ellenőrzéseket az általános iskolák és óvodák közelében.

A rendőrség emellett felhívja a gyermekeket szállító sofőrök figyelmét: három évnél fiatalabb gyermek csak gyermekülésben, ebből adódóan csak olyan gépkocsiban szállítható, amelynek a gyári kialakítása lehetővé teszi a gyermekbiztonsági rendszer alkalmazását. Így például egy biztonsági övvel nem rendelkező veterán autóban nem szállítható három évnél fiatalabb kisgyermek.

A gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni, ha a gépkocsi hátsó ülésén utazik, a harmadik életévét betöltötte, legalább 135 centiméter magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez igazítottan – biztonságosan rögzíthető. A testmagasság azért fontos, mert az autók passzív biztonsági rendszerei az adott magasságok alatt nem hatékonyak, sőt sérülést is okozhatnak. Az alacsonyabb gyermek kicsúszhat a biztonsági öv alól, illetve az öv felső szára nem a vállánál, hanem a nyaknál fut, ami szintén veszélyes.

A tapasztalatok szerint egy személyautó legbiztonságosabb ülése a jobb hátsó ülés, így elsődlegesen ide érdemes berakni a gyermekülést. Már csak azért is, mert ez a járda felőli oldal, itt a legbiztonságosabb a be- és a kiszállás, így a legkényelmesebb a biztonsági öv be- és kicsatolása. A kisebb gyermekek menetiránynak háttal – kikapcsolt utasoldali első légzsák mellett – az első utasülésen elhelyezett gyerekülésben is utazhatnak.