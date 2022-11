Az Ehrenpreise kitüntetést ezúttal Baumgartner Etelka bakonyoszlopi alpolgármester, tanár és Hédl József, a zirci német önkormányzat korábbi vezetője vette át, a Maria-Schönwald-Preis elismerést Kovácsné Balázs Tünde, a veszprémi Dózsa iskola nyugdíjas némettanára érdemelte ki. A díjakat Piller-Fódi Ilona, a megyei német közösség vezetője és Heilig Ferenc László, a megyei német önkormányzat elnöke adta át a megyei német nemzetiségi gála keretében.

Az Ehrenpreise azok elismeréséül szolgál, akik a magyarországi németek hagyományainak ápolása, összetartásának erősítése érdekében kiemelkedő munkát végeznek. A Maria-Schönwald-Preis kitüntetést idén alapították, és a magyar-német oktatásügy szempontjából kiemelkedő munkát végző óvodai és iskolai pedagógusok életművét díjazzák vele. Névadója, Schönwald Mária tótvázsonyi némettanár mindig hű maradt gyökereihez, a svábsághoz, a parasztemberekhez, a néptanítósághoz, hasznos tudást adott át nemzedékek számos tagjának falujában. Kulcsár Dávid lelkész, aki megáldotta a kitüntetéseket, arról beszélt, hogy a Krisztushoz tartozó identitásunk mellett fontos magunkban a tehetséget felismerni, kibontakoztatni, ahogy a díjakat kiérdemlők tették és azáltal közösségük javára tudtak lenni. A szolgálat révén gazdagodtak és másokat is ráébreszthet példájuk arra, hogy keressék magukban képességeiket, az isteni ajándékot. A plébános szavai szerint a megyei német nemzetiségűek közösségében többen bátran továbbadják hagyományaikat, ebből és a szentmisékből táplálkozhatnak, azok erőt adnak, valódi értékké formálhatnak minket.

A megyei német nemzetiségi gálát a Veszprém Megyei Német Önkormányzatok Közössége, a Veszprém Megyei Német Önkormányzat és Zirc német önkormányzata szervezte meg. Többen rozmaringágat tűztek ruhájukra, a magyarországi németség jelképét, amely az emlékezést, az odaadást, a tisztaságot, a hűséget fejezi ki. A svábok életét végig kíséri ez a virág és az is, amit szimbolizál – hangsúlyozta Hédl Evelin, a zirci német önkormányzat vezetője. Lapunknak házigazdaként elmondta: még kiemelkedőbbé tette számukra az eseményt, amelyen a megye több részéből érkezőket fogadhattak, hogy két környékbeli, bakonyi példamutató személyiség önkéntes tevékenységét ismerték el díjjal. Szavai szerint a gála azt szemlélteti, hogy különböző településeken hasonlóképp működnek a német nemzetiségűek táncegyüttesei, énekkarai, s rendszeresen úgy mutatják be hagyományaikat, hogy a fiatalabb generációknak kedvük legyen azt tovább éltetni, azaz nyitottan több korosztályra és más kultúrákra. A baráti kapcsolatok jellemzik ezeket a csoportokat, s annak jegyében Hédl Evelin meghívta a zirci rendezvényre azokat a traunsteinieket is, akikkel az édesapjának, Hédl Józsefnek köszönhetően régóta kapcsolatot ápol Zirc és a város javára rendszeresen adományokat gyűjtenek. Így nemcsak a közös munkára, a segítésre, a közös ünneplésre is lehetőséget teremtettek. Erre alkalom nyílt az est további programja során, amikor bakonyoszlopi, bakonynánai, nagyesztergári csoportok és zirci előadók léptek fel.