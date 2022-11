Udvardy György veszprémi érsek elmondta, nagy örömmel és tisztelettel végzik a felújítás szolgálatát. A főegyházmegye alapvetően az üdvösség szolgálatára, az üdvösség munkálására hivatott, amihez szorosan hozzátartozik a kultúra formálása, alakítása, gazdagítása is.

– A vár megújításának forrása egyértelműen az egyház apostoli küldetéséből fakad – fogalmazott. – Az egyház él, jelen van a mindennapokban, meg szeretné mutatni tanítását, kultúráját, és azt is, hogyan képzeli el a jövőt. Ez a foglalata a tevékenységünknek, és ebbe helyezzük el, ebbe illeszkedik a projekt is.

– Megújítjuk, kinyitjuk a várnegyedet a veszprémieknek, a régiónak, valamennyi érdeklődőnek - jelentette ki Udvardy György. – Szeretnénk, hogyha az ideérkezők használatba vehetnék az épületeket, amelyeket őseink hagytak ránk, és ezért olyan tereket szeretnénk megújítani, amelyek közösségi funkciót hivatottak szolgálni. Olyan pontokat, olyan épületrészeket is szeretnénk megmutatni, amelyek ugyan nem lesznek teljes egészében készek, ám mégis nagyon érdekes lesz látni az egész restaurálási folyamatot vagy éppen egy olyan munkafolyamatot, amellyel nem szoktunk találkozni.

Vállalták a székesegyház a felújítását az altemplom kivételével, hiszen az első pillanatban látszott, hogy olyan nagy mértékű beavatkozást kíván, ami technológiai szempontból egy év alatt nem elvégezhető, de ez nem fogja akadályozni a székesegyház a liturgikus működését.

Vörös Tamás, a Veszprémi Főegyházmegye főépítésze előadásában először arra hívta fel a figyelmet, hogy feladatuk nagyon komplex, hiszen rengeteg művészeti és műszaki kérdést kell nagyon koherensen, a történeti hagyományban kezelniük.

– Sokszor kiemeltük már, hogy minden épület jelentősen érintett a nedvesség okozta károsodással a talaj irányába is – mondta a szakember.

A barokk székesegyházat főbb elemeiben az 1907-es és 1910-es felújításkor elbontották. Ekkor teljes egészében megújult a székesegyháznak mind a külső, mind a belső tere. Kevésbé volt ismert a '70-es évekbeli átalakítás, aminek hiányos a dokumentációja. Szó esett a falak nedvesedéséről is, ami az egész székesegyházat extrém módon érinti.

– Sok esetben a régi falmaradványok is szerepet játszanak a ma is látható épületek vizesedésében – emelte ki Vörös Tamás, aki hozzátette, a sófertőzés és a nedvesedés miatt védőréteget vonnak a felületre.

Az 1907-es eredeti, Waltherr Gida által megálmodott üvegarchitektúra a II. világháborúban megsérült, amit később új ábrázolásokkal pótoltak. A Szent Mihályt ábrázoló jelenlegi alkotás ugyanakkor Sztehlo Lili műve, aki modernista terekhez készített ablakokat. A szakember szólt arról is, hogy az eredeti díszítőmotívumokat átdolgozták a '70-es években. A Szirmai-féle ábrázolásból alig maradt valami, ami azt is jelenti, hogy sem a 1910-es, sem a 1978-as festést nem lehet megőrizni.

A kivitelezési munkákat úgy ütemezték, hogy néhány épületet be tudjanak majd vonni az EKF 2023-as programjaiba. A tervek szerint jövőre látható lesz az érseki palota egy része, majd a Szent Mihály Főszékesegyház liturgiai eseményekre való alkalmassá tétele a cél. Az ígéretek szerint a Körmendy-ház és a Biró–Giczey-ház is látogatható lesz, és elkészül a beruházás által érintett 18 épület rekonstrukciója is.