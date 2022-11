Az érdeklődőket az egyesület vezetője, Neszler Imre Attila köszöntötte, majd Hangodi László főmuzeológus a szertartási teremben kezdett körsétán bemutatta a zsidó temető keletkezését, beszélt annak történetéről.

A temető múltjáról és jelenéről szólva elmondta, hogy 1703-ban kért és kapott letelepedési engedélyt a városban az első tapolcai zsidó polgár. – Lessner Mózes Juda feleségével és fiukkal érkezett a Rajna vidékéről. Az 1780-as években már működött itt a mai temető elődje, a mostaninál jóval kisebb területen. Idővel bővült a temető, és tahara, azaz szertartásterem, majd temetőgondnoki lakrész épült hozzá. Az 1890-es években alakult ki a temető ma látható alapterülete, amely a helyi zsidó közösség virágkorát idézi – mondta az előadó a szertartásteremben, amely már abban az időben szekkóval díszített, színvonalas bútorzattal ellátott helyiség volt. A búcsúzás órájának helyszíne. A temető a mai napig aktív, sok esetben az elszármazott, másutt befejezett életek nyughelye. Az előadást követő napokban itt búcsúztatták a legutolsóként távozó tapolcai holokauszttúlélőt is.

Idén nyáron többéves előkészítés után adták át a Lessner család vállalásával készült mozaikot, őseik és a tapolcai zsidó közösség emlékét megörökítő műalkotást. Annak készíttetését a család vállalta, a remekművel megajándékozva a várost, amely 1703-tól otthont adott a zsidó lakosságnak. 1944. július 19-én a vonat a teljes tapolcai zsidó közösséget, a teljes tapolcai járási zsidóságot és a balatonfüredi járás zsidóságát elvitte. A két tapolcai gettóból a zalaegerszegi téglagyár gettójáig jutottak, másnaptól Auschwitz-Birkenauba vitték mind a 744 személyt, közülük csak 112-nek adatott meg a visszatérés. A többi mártír márványba metszett neve ma is látható a tahara falán elhelyezett márványtáblákon, emlékeztetve az elvesztett polgártársakra. Azonban nemcsak a búcsúzkodás színhelye a tahara, hanem a megemlékezések, a létező, élő kapcsolatok ápolásának helyszíne is. Korábban mindig július első vasárnapján, aztán szeptember 11-éhez igazodva találkoztak itt az elszármazott családok visszatérő tagjai, hogy emlékezzenek a mártírokra, a családok történetére – mondta Hangodi László, majd a temetőben a jeles tapolcai polgárok síremlékeit mutatta be a kultúrtörténeti körséta keretében. A nyugvóhelyeket jelölő emlékkövek között tett séta során kiderült, hogy az elhunytak között volt hitközségi elnök, polgári fiúiskolai tanár, tudós rabbi, szállodaalapító és -tulajdonos, valamint hollywoodi operaénekes is.