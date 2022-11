Kiket is rejt az új szervezet? – Nagy Károly atya tanítványait – válaszolt a kérdésre Attila testvér. Ők mindannyian csupán keresztnevükkel szerepelnek, és testvérnek szólítják egymást. A Szent Mihály-plébánia volt képviselő-testületét alkották, belőlük alakult még szeptemberben, a Károly-templom kertjében a Szent Mihály Férfitestület a szentek védelmére, kultuszuk fenntartására, az isteni irgalmasság gyakorlására, mert egyre nő ugyan a szegények száma, de sok a segíteni kész ember is. A testület nem zárt, első akciójukat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen szervezték.

Az első, Óváros téri eseményt azzal a céllal hívták életre, hogy hasznos holmikat, tartós élelmiszert vagy jó minőségű ruházatot gyűjtsenek, amivel azonnal segíteni lehet, de gondoltak az elszegényedett gazdákra is, akik már nem tudják megvenni kedvencüknek az állateledelt. Az imádságos-énekes összejövetelen nemcsak jó érzésű, tenni kész állampolgárok jelentek meg összekészített csomagjaikkal, hanem azok a hajléktalanok is, akikről Kökény Irén, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselője elmondta, hogy egy sikeres foglalkoztatási program keretében már tizenötükről tudtak gondoskodni. Megjelent a téren Simon-Jójárt Sándor nyugállományú ezredes, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének elnöke is, jelezve, hogy szervezetük szintén részt vesz a rászorulókról való gondoskodásban.

Segítőből nem volt hiány

Fotós: Penovác Károly/Napló

Az összegyűlt adományokat a Vespa Baráti Kör motorosai és kerékpáros futárok szállították ki a felkutatott címekre, de arra is volt példa, hogy a helyszínen jelentkező hölgyön, aki nem tudta kifizetni a villanyszámláját, egy jelen lévő másik veszprémi polgár tudott azonnal segíteni.

– Sikeres első akcióról beszélhetünk – foglalta össze az ötletgazda, Attila testvér, akitől azt is megtudtuk, hogy például szerveződik már a beteglátogató csoport, valamint az a szakmai csapat is, amelynek tagjai az árveréseket fogják ellenőrizni.