– Az adventi köszöntőt Nagy József főesperes-kanonoktól, Kádár Tamás református lelkipásztortól és Honthegyi Zsolt evangélikus lelkésztől hallhatják az érdeklődők. Közreműködik a Bozót, Rekettye és Sümeg Néptáncegyüttes, őket a Naszály zenekar kíséri – tájékoztatta lapunkat a szervező intézmény, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház vezetője, Oszkai Réka.

Hozzátette, a gyertyagyújtást követően egy fergeteges adventi néptáncgálára hívják a népzene és néptánc kedvelőit. Az első adventi vasárnapot táncházzal zárják, ahol táncra perdülhetnek kicsik és nagyok. A program az Nemzeti Kulturális Alap és a VEB 2023 EKF támogatásával valósul meg.

Mint megtudtuk, december 4-én fél négykor gyújtják meg városi adventi koszorú második gyertyáját a plébániatemplom előtt. Itt Bebesi Józsefné nyugalmazott iskolaigazgató köszönti a résztvevőket, a műsorban közreműködik a Ramassetter Általános Iskola Paletta Társulata. A gyertyagyújtást után a szervezők két programot is ajánlanak az érdeklődőnek. A Városi Könyvtárban a gyerekek Mikulás-váró kézműves csodákat készíthetnek, a Róza Cukrászdában pedig 16 órától filmvetítéssel és pódiumbeszélgetéssel ünneplik András Ferenc Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező, a nemzet művésze, az MMA rendes tagja, Sümeg díszpolgára nyolcvanadik születésnapját. Az eseményen A Nagy generáció című filmet is levetítik. Ezt követően pódiumbeszélgetés által a megjelentek bepillantást nyerhetnek a rendező több évtizedes művészi életpályájába. A belépés díjtalan, de előzetes regisztráció szükséges.

A december 11-én fél négykor kezdődő harmadik gyertyagyújtáson Tömördi Viktor atya, a Ferences Renház vezetője osztja meg a résztvevőkkel gondolatait. Itt a Sümegi Városvédő és Szépítő Egyesület működik közre.

December 17-én, 14 órától indulnak a Jótékonysági adventi forgatag programja, többek között Ronda pulcsis futás, örömtánc, Sümeg Város Fúvószenekarának koncertje, lesz közösségi jótékonysági forraltbor-főzés, gesztenyesütés és ,vásár, illetve verklizene és a Tranzit zenekar koncertje. Az idei jótékony célú rendezvény célja a közös ünnepváráson, közösségépítésen túl a nehéz helyzetbe került sümegiek támogatása. December 18-án gyújtják meg az utolsó adventi gyertyát. Ezen a délutánon Végh László polgármester osztja meg gondolatait a hallgatósággal, majd a Szegedy Róza Női Kar ad karácsonyi koncertet.

A szervezők közösségi játékokkal is készülnek, például keresik a legszebb, legötletesebb adventi koszorúkat, díszeket. A versengésre saját készítésű dekorációkkal e-mailben lehet jelentkezni. A Kisfaludy Sándor Művelődési Központ által megadott címre beérkező képeket közzéteszik közösségi oldalukon, és december 1–12. között szavazást indítanak. A legtöbb ,,kedvelést" begyűjtő ötletes fotó készítője jutalomban részesül. A tavalyi gyakorlat alapján sütiversenyt is hirdetnek advent idején, továbbá indul makramé- és papírfonó szakkör is.