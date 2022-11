Az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság december 5–9-e között Állatvédelmi témahetet tart óvodás és iskolás gyerekeknek. A cél a fiatalok szemléletformálása, ezzel kialakítva a belső motivációt a cselekvő és fenntartható állatvédelemre. A mai kor gyermekei formálják jövőnket, ezért is tervezik elsőként az ő tudásukat kiszélesíteni, empatikus képességeiket magasabb szintre emelni, ezáltal etikus állattartásra, állatvédelemre ösztönözni őket. Az állatbarát szemlélet fejlesztése a társadalom tagjaiban korosztálytól függetlenül nemzeti érdek.

A kormánybiztos kiemelte, hogy az Állatvédelmi témahét egyedülálló közoktatási kezdeményezés, hiszen eddig nem volt olyan országos, egy hetet felölelő program, melynek köszönhetően nagy hangsúlyt fektettek az állatokkal való helyes bánásmódra és a fenntartható állatvédelemre. Az Állatvédelmi Cselekvési Terv Kidolgozásáért és Végrehajtásáért Felelős Kormánybiztosi Titkárság által biztosított tananyagokat és online tanórákat a pedagógusok online felületen érik majd el, ezáltal országrésztől függetlenül biztosított a tanintézmények részvétele. Az Állatvédelmi témahét folyamán lehetőségük lesz állatvédelmi továbbképzésen is részt venni, így a gyermekek oktatásán túl a pedagógusok szemléletformálását is biztosítják.

Az Állatvédelmi témahéthez civil állatvédő szervezetek is csatlakozhatnak, hiszen ahogy a kormánybiztos kihangsúlyozta, céljuk, hogy a gyermekekben erősítsék a társadalmi szerepvállalást, ezáltal az önkéntesség és az adományozás fontosságát. A részvétel regisztrációhoz kötött, a regisztrálási időszak december 2-ig tart.