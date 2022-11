A házasság hatalmas elköteleződés. Egy házasság fenntartása bizony mindennapos, kemény munkát igényel, egy jól működő házasság titka a kompromisszumkészség, illetve az, hogy mindkét fél a másikat helyezi előtérbe. A legsziklaszilárdabb párkapcsolatot is próbára teszi a hosszú idő, így nem mindenki lehet olyan szerencsés, mint Gabi és Józsi, hogy az aranylakodalmát ünnepelhesse.

A tapolcafői Goda Józsefné és Goda József

Forrás: olvasó

Jane Green gondolatát folytatva: „A házasság egy életre szól, és ezt jelenti az elkötelezettség. Jóban-rosszban és tudomásul véve, hogy a házasság nem mindig pezsgőről és rózsákról szól. Minden rossz elmúlik, a szerelem, az igaz szerelem azt jelenti, hogy túléljük a viharokat, és erősebben kerülünk ki belőlük.”

Az 50. házassági évfordulójukat családi és baráti összejövetelen ünnepelték, ahol egyik unokájuk köszöntötte a nagymamit és a nagypapit. A köszöntés után az ajándékok átadása következett. Az összejövetelnek a kitűnő ételek és italok mellett a jó zene is meghozta a hangulatát.

Gratulálunk a Goda házaspárnak, akik a közösségi munkából is kiveszik a részüket. Lelkes tagjai a Tapolcafői Kertbarátkör Egyesületnek és a tapolcafői Forrás Népdalkörnek. Goda József ismert kéményseprő volt. "Söpröm a kéményt s hozom a szerencsét! – szól Gryllus Vilmosnak a gyerekdala. Igaz, hiszen a házasságban is meghozta a szerencsét.

Somogyi Zoltán,

Tapolca