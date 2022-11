Ahogyan arról lapunkban nyáron beszámoltunk, Kádártát és Gyulafirátótot összekötő kerékpárút építése kezdődött el. A munkálatok Halász József olvasónk házánál ősszel kezdődtek meg, akkor szembesült azzal, hol húzódik majd a nyomvonal. A helyszínen azt tapasztaltuk, a településrész déli pontján található körforgalomtól jelölték ki a bicikliút nyomvonalát, amely a Győri utca mellett halad, majd olvasónk háza mellett folytatódik közel negyven méteren, három méteres szélességben. A ház kerítésétől és kapubejárójától egyes pontokon alig fél méterre jelölték ki a kerékpárút nyomvonalát, ahol távolabb halad, ott is legfeljebb egy méter a távolság. Halász József hangsúlyozta, azt nehezményezi, hogy a kerékpárutat közvetlenül a ház mellett viszik el, holott ezen a területen lenne lehetőség a kerítéstől távolabb is vezetni a bicikliutat. Leszögezte, nem a kerékpárúttal van kifogása, hanem a szakasz vonalvezetésével: bár tisztában van vele, hogy a kerékpárút közterületre épül, az volt a kérése a döntéshozóktól és a hatóságtól is, hogy két-három méterrel arrébb haladjon a kerékpárút. Olvasónk nem érti, miért ebben a formában készültek el a kerékpárút tervei, arról miért nem tájékoztatták időben, és furcsállja azt is, hogyan kaphatott az erről szóló terv engedélyt.

Halász József háza előtt megy a kerékpárút nyomvonala

Fotós: Penovác Károly/Napló

Panaszával megkereste az önkormányzatot, Katanics Sándort, a városrész önkormányzati képviselőjét és Ovádi Péter országgyűlési képviselőt is. A hivatalos válaszban, ha kapott, az állt, hogy az építési engedély hatályban van, nem lehet rajta változtatni. Az ügyben többször kerestük és üzenetet is hagytunk a kivitelezési tervet már 2018-ban elkészítő vállalkozás vezető tisztségviselőjénél, megkereséseinkre azonban nem reagált. A kerékpárút építését a kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztálya engedélyezte 2018-ban, amelyről hirdetményi úton értesítették az állampolgárokat, írta kérdésünkre küldött válaszában a Veszprém Megyei Kormányhivatal. Hozzátették, a hatóságnak nem áll módjában módosítást kezdeményezni az eredeti tervekhez képest.

Durmics Zsuzsanna, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának vezetője érdeklődésünkre közölte, a nyomvonal megváltoztatásához módosítani kellene az építési engedélyt, amelyhez szükség van a tervező bevonására. Emellett – a változtatás mértékétől függően – a rendezési terv módosítására is szükség lehet. Az irodavezető kiemelte, ezek a módosítások jelentős többletköltséget okoznának az önkormányzatnak, és a projekt megvalósítása is csúszna 6-18 hónapot, továbbá a kivitelezési árak várható emelkedésének többletköltségei is az önkormányzatot terhelnék. Hozzátette, a beruházásnak – mivel európai uniós támogatásból valósul meg – be kell fejeződnie a vállalt határidőben, 2023. első félévében, ellenkező esetben megvonják a pályázati forrást a beruházástól. Mindezekre tekintettel az önkormányzat nem módosítja a kerékpárút nyomvonalát, húzta alá az irodavezető.

Papp László, a kivitelező műszaki igazgatója kérdésünkre elmondta, a jogszabályoknak megfelelően kész tervek alapján végzik a munkálatokat, amelyektől nem tudnak eltérni. Hozzátette, a közel három méter széles nyomvonal kerékpárútnak épül, de várhatóan a gyalogosok is használják majd, mert ezen a részen nincs járda. Megjegyezte, a telekhatáron kívüli rész közterület, amellyel az önkormányzat rendelkezhet. A műszaki igazgató azt is elmondta, a kocsibejárónál megerősítik a kerékpárút pályaszerkezetét. A kivitelezés ezen a szakaszon várhatóan december közepére elkészül.

Halász József elmondta, eltökélt abban, hogy változtasson a kialakult helyzeten, mert szeretné elérni, hogy a kerítésétől távolabb haladjon a kerékpárút. Ha más lehetősége nem marad, akkor jogi útra tereli a jövőben az ügyet.