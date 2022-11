A szemléletformáláshoz jelentős mértékben hozzájárult az a néhány évvel ezelőtti akció, amikor egy környezetvédő szervezet közreműködése folytán az itt lakók közül sokan jutottak komposztálóládához. A faágat, nyesedéket viszont az önkormányzat által nyújtott szolgáltatás részeként ledarálják, abból hasznosítható aprítékot készítenek.

Badacsonytördemic és Badacsonylábdihegy belterületén lombégetés céljából nem lehet tüzet gyújtani, válaszolta munkatársunk kérdésére Horváth Zoltán polgármester. Hozzátette, a grillezés természetesen engedélyezett, de ha valaki például egy köbméter levelet, gallyat gyújt meg, az már számíthat szankcióra. Aki viszont külterületen szeretne égetéssel megszabadulni a száraz növényi hulladéktól, annak a területileg illetékes tűzoltósággal kell felvennie a kapcsolatot, ők adhatnak erre engedélyt.

Bazsi polgármestere, Szentes László válaszában kifejtette, hogy náluk helyi rendelet ugyan nem tiltja az avarégetést, de szabályozzák, és eszerint kizárólag száraz kerti hulladékot lehet meggyújtani, azt is csak a hétfő reggeltől szombat délig terjedő időszakban. Bazsiban egyébként nem túlzottan jellemző az égetés, egyre többen választják a komposztálást. A fás szárú hulladékot itt is begyűjti az önkormányzat, hogy ezzel is segítsék a lakosságot.