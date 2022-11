A Jutasi úton, a Cholnoky utcában és a Cserepes utca nagyobbik szakaszán is elkészült a kivitelező az alsó aszfaltréteg kiépítésével. Hegyi László, a Swietelsky Magyarország Kft. területi főmérnöke érdeklődésünkre elmondta, a kötőréteg kiépítése után szintre emelik az aknákat és víznyelőket, valamint kicserélik a fedlapokat az érintett útszakaszokon. Amikor ezekkel a munkafolyamatokkal elkészülnek, felviszik a kötőrétegre a kopóréteget, vagyis a felső aszfaltréteget. Hozzátette, a Jutasi úton elkészült a járda, a Cholnokyn térkőburkolatú járdát építenek, míg a Cserepes utcában aszfaltozták a járdát. A kivitelezési munkák a Martinovics és a Zrínyi utcában is folynak. A Budapest úton elbontották a szegélyt és lemarták az aszfaltburkolatot, rövidesen elkezdik bontani a járdát, majd a szegélyépítéssel folytatódik a munka. A Brusznyai-Óvári utcában napokon belül elkészülhet a csapadékcsatorna építése, ezután szegélyépítés és járdaaszfaltozás következik, valamint az útszakasz aszfaltozása. Hegyi László kérdésünkre elmondta, az Almádi úton a Cholnoky utcai körforgalomtól a városból kivezető szakaszon is elkezdik az útfelújítást a közeljövőben. Emellett a Kígyó, Kálistó, Tulipán és Kádártai utcákban van beütemezve a burkolat felújítása. A főmérnök a kivitelezési munkálatok miatt továbbra is a közlekedők türelmét kéri.