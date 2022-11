Török Lajos, aki hivatásos katona volt, szakmai feladatként szembesült azzal, hogy a munkahelyén megjelent számítógépeket meg kell ismernie. Tette ezt munkaidőben és miután az lejárt, önképzésként is. Később nyugdíjba ment és látta a korábbi korosztályok tétovaságát, lemaradástól való félelmét, úgy gondolta, lépni kell! Az elhatározással nem volt egyedül. A két megkeresett veszprémi gimnázium, a Lovassy és a Vetési is szívesen csatlakozott a tájékoztatási kezdeményezéshez, az ECDL program révén állami segítség is volt, tehát az első nyugdíjas jelentkezők számára 2013-14-ben megkezdődhettek a számítógépes tanfolyamok.

Török Lajos

- Átéreztük a nyugdíjasoak helyzetét, hogy a gyerekek állandóan dolgoznak, az unokák meg tanulnak, különórákra járnak, tehát nincs kitől segítséget kérniük, ha meg akarják ismerni a világhálót. A középiskolákban viszont ekkortájt lépett életbe a kötelezettség, hogy az érettségihez ötven óra közösségi szolgálatot kell teljesíteni. Ilyen szolgálat lehetett az idősek számítástechnikai oktatása is, amit a fiatalok türelemmel, figyelmesen végeztek el. Egy kollégámmal magam is tartottam ötvenórás tanfolyamokat 8-10 fős csoportokban, a Táncsics kollégiumban, később az Agóra nyelvi laborjában is, ahol megkaptuk kölcsön a számítógépes tantermet.

Az évek során 3-400 nyugdíjas vett részt a tanfolyamokon, majd jött a Covid, ami kizárta az ilyen találkozásokat is. Közben fejlődött a világ, a számítógép-használat is szintet lépett: már nem az volt a kérdés, hogyan bírható működésre a számítógép, hanem az okos telefon, a tablet, az internet, a különböző levelező programok alkalmazása jelentett kihívást.

- A Nyugdíjasok Országos Szövetsége a Telekommal közösen indított programot Legyél te is most! címmel. Ez a program jelenti a továbblépést, amit a budapesti és a vidéki nyugdíjas szervezetek is igyekeznek minél több idős ember számára elérhetővé tenni. Mi is megkerestük újra a két gimnáziumot, és most is mindkét gimnázium beszállt a jelentkező, mintegy hatvan nyugdíjas továbbképzésébe, a Vetésivel már megállapodtunk. Mivel nem lesz lehetőség adott helyen és időben nagyobb létszám képzésére, úgy alakult, hogy a diákok párba rendeződtek, és a mindkettőjük számára alkalmas egy-két órában, akár az iskolában délután a tanítást követően, esetleg a nyugdíjas saját otthonában, saját készülékén magyarázzák el a tudnivalókat. Magam is beszállok újra a minimum tízórás tájékoztatásokba. Igény van, nagyon jók a lehetőségek, az iskolákkal is jó a kapcsolat, tehát mindent meg tudunk tenni, hogy a hozzánk forduló nyugdíjasok életminősége, a kapcsolattartás a világháló segítségével is javulhasson!