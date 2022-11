A településen ugyanis minden 60. életévét betöltött személy, illetve annak házastársa meghívást kapott a vidám műsorokkal gazdagított programra - emelte ki Kovács Tamás, a település polgármestere.

Mint mondta, az alig 60 éves embereket nem tartják idősnek, viszont az önkormányzatnak nem állt szándékában változtatni a régi hagyományon, ami még akkor alakult ki, amikor – a nagyobb nélkülözés, a több megpróbáltatás és a nehezebb életkörülmények miatt – az emberek várható életkora, így az öregségi nyugdíj korhatára is alacsonyabb volt.

Rámutatott, a véletlennek köszönhető, hogy az idősekről ez alkalommal Szent Imre napján, a magyar ifjúság védőszentjének ünnepén emlékeztek meg. Kovács Tamás köszöntőjében a fiatalokhoz is szólt. - Fontosnak tartom, hogy az idősebb generáció bölcsességét megfogadva, egy nálunk is életerősebb korosztállyal együtt tegyük szebbé közös életünket, településünk jövőjét - mondta.

A polgármester rövid tájékoztatást adott az elmúlt évek időseket is érintő helyi fejlesztéseiről, de szólt a háború és a világgazdasági válság várható további következményeiről is. Ez utóbbival kapcsolatban elmondta, az önkormányzat igyekszik megtenni minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a lehető legkevesebbet érezzék ebből a válságos időszakból.

A polgármesteri köszöntőt követően ökumenikus igehirdetés és közös imádság következett, melyet a hittanos gyerekek közreműködése tett még meghittebbé és színesebbé. A több fogásból álló ebédet követően a mezőlaki iskolások verssel, furulyaszóval és tánccal kedveskedtek, Tormási Attila humorista pedig ismert, vidám slágerekkel szórakoztatta a jelenlévőket.

Színvonalas műsorral lépett közönség elé Megyeri Zsuzsa nótaénekes, ifj. Greznár Zoltán mesterprímás és budapesti vendégművészekből álló cigányzenekara, így a rendezvény nótaszóval és közös beszélgetéssel zárult.