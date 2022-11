A település önkormányzata több mint egy évtizede rendez ünnepséget az idősek világnapja alkalmából. Idén is meghívta a helyben élő 65 év felettieket egy közös szórakozásra. Csaknem száz teríték került az asztalokra, akik kérték, azokat az önkormányzat autójával szállították a faluházba. Az önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint a rendezvény egyik legkedvesebb pillanatának számított, amikor a helyi óvodások és iskolások szívhez szóló műsorral lepték meg a közönséget, a nagyszülőket, akik büszkék lehetnek unokáikra, dédunokáikra. Köszöntötte az egybegyűlteket Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, Márkus Zoltán polgármester, Nagy Árpád alpolgármester, és ismert művészek szintén már ismerősként üdvözölték a bakonybéli nyugdíjasokat, Tihanyi-Tóth Csaba és Bognár Rita operett- és nótaműsora ezért is tapsot érdemelt. Később a falubeli énekes, Tóth István adott elő dalokat, biztatta közös éneklésre a megjelenteket, akiknek a harmonikamuzsika segített ehhez meghozni a kedvet, többen táncra is perdültek.