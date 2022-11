Németh Tibor, Pápadereske polgármestere a megújult útszakasz átadása alkalmával köszönetet mondott Varga Mátyásnak, a kivitelezést végző cég ügyvezetőjének, Kovács Zoltán országgyűlési képviselőnek, Magyarország Kormányának, hogy a kistelepüléseken is adott a lehetőség a fenntartható fejlődés biztosítására, továbbá az önkormányzat dolgozóinak és az érintett településrész lakóinak.

Megtudtuk, a Rózsa utca 700 méteres útszakaszának felújítására nyújtottak be pályázatot januárban. A Belügyminisztérium által kiírt pályázat 19 millió 425 ezer forintos támogatásban részesült, amelyhez az önkormányzat további 4,3 millió forintos önrésszel járult hozzá. Összességében tehát a beruházás közel 24 millió forintba került.

A polgármester kifejtette, emellett pályázati forrás révén, a Magyar falu program keretében a ravatalozó épülete is megszépült 8 millió 825 ezer forint értékben. Németh Tibor köszönetet mondott Borsits Györgynek, a kivitelezést végző cég vezetőjének. Kiemelte, a beruházás során megvalósult a tetőhéjazat teljes cseréje, a tetőszerkezet megerősítése, emellett vizesblokkot is kialakítottak akadálymentes mosdóval.

A megújult ravatalozó méltó körülményeket teremt az elbúcsúztatáshoz

Fotós: Polgár Bettina/Napló

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő hangsúlyozta, az elkészült beruházásokkal Pápadereske kettőt lépett előre. Rámutatott, a kis falvak esetében nagyon fontosak a külső támogatási lehetőségek, hiszen a kistelepülések jellemzően nem rendelkeznek annyi forrással, hogy mindezt saját erőből megvalósítsák.

Az országgyűlési képviselő kiemelte, nagy szükség van a kistelepülések támogatására, mivel szeretnék, ha a vidéki élet azonos versenyfeltételekkel venne részt a fejlődésben, élhető lakóhelyként szolgálva a fiatalok számára is. Ennek egyik fontos eleme a jó minőségű utak kialakítása.

A ravatalozó felújítása kapcsán Kovács Zoltán rámutatott, a megújult épület méltó körülményeket teremt az elbúcsúztatáshoz.