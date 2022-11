Civil szervezetük közel két évtizede alakult azzal a céllal, hogy a nappali ellátás folytatásaként egy bentlakásos intézményben folytathassák életüket az értelmileg sérült fiatalok. Bár egykor némi remény körvonalazódott ennek megvalósulására, de idővel az álom szertefoszlott. Az elnök asszony – aki négy éve viseli tisztségét – még mindig bizakodik. Ha a probléma mélyére nézünk, átérezhetjük az ügy súlyát, jelentőségét, mert gondozottjaik állandó felügyeletre, támogatásra, védelmezésre szorulnak, a kezüket nem lehet elengedni.

– Ezek az emberkék, hiába 30-40-50 évesek, örök gyerekek. Magatartásproblémáik, fogyatékosságuk miatt folyamatos odafigyelést igénylő munkát nem tudnak végezni. Gyakran türelmetlenek, nyugtalanok, ha front van, „zizegnek”, az ő idegrendszerüket erőteljesebben terhelik meg a légköri változások. Többen halmozottan sérültek, gyakran rosszulléteik vannak. Napközben a Segítő Kezek Házában „élnek”, ahol több éven át munkaórát kaptak, azaz képességeiknek megfelelő munkát végeztek, napi néhány órában. Ez a lehetőség azonban megszűnt, nincs jövedelmük, nem tudják magukat fenntartani, de ellátni sem, önálló életre nem képesek. Nem tudni, mi lesz a sorsuk, ha magukra maradnak, ha nem lesz, aki gondoskodjon róluk. Mélyreható társadalmi probléma ez, mely megoldást sürget a városunkban és a térségben is. Kellene egy olyan bentlakásos intézmény, ahol gondoskodó felügyelet mellett tudna ki-ki munkát végezni. Most a hozzánk legközelebbi befogadó intézmény Dákán és Darvastón van, évekig tartó várólistával. Ha ez megvalósulna, megszűnne a bennük élő félelem, kilátástalanság, bizonytalanság. A személyre szabott feladatok doppingolnák őket, sikerélményt adnának számukra, érezvén, ők is dolgozó emberek – vázolta a problémát Obermajer Dorina.

Elmondta, egy olyan otthont tartana ideálisnak, ahol együtt élnének idősek és értelmileg sérült fiatalok, akik színt vihetnének az idős emberek mindennapjaiba. Felolvashatnának nekik, kitolhatnák őket az udvarra, kártyáznának velük, vagy csak beszélgetnének, együtt lennének. E feladatok által hasznosnak, a társadalom egyenértékű részének éreznék magukat, megélve, nem hiábavaló az ittlétük. Az elnök asszony szólt arról is, tisztában van napjaink kedvezőtlen anyagi lehetőségeivel, de a reményt nem adják fel.

A napokban a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóházban agyagoztak a fiatalok Fotó: Müller Anikó

– A bakonyi kisvárosban ideális helyszíne lenne a létesítmény megépítésére az Idősek klubja kertje, melyre régebben a tervek is elkészültek. A közelmúltban felcsillant egy másik távlati, reménykeltő, bár egyelőre képlékeny terv. Évek óta visszatérő gondolat és esély övezi a nagyesztergári volt Purgly kastélyban rejlő lehetőséget. Kérdés, vajon a nagyesztergári polgármester, Szirbek Tiborné, aki szívén viseli az értelmileg sérültek életvonalát, sorsuk alakulását, tervezi-e egy olyan szociális intézmény létrejöttét, mely megoldást kínálna sérült védenceink számára is. Szívesen hallanánk arról, hogy a járáshoz tartozó polgármesterek szorgalmaznák-e a közös gondolkodást arról, hogy érdemi megoldást találjanak, a jó ügy érdekében és kihasználják az összefogásban rejlő erőt. Az évtizedeken keresztül elhanyagolt, mára leromlott állagú kastély tulajdonviszonya rendeződni látszik, az Ők is Emberek Alapítvány kedvező lehetőségként tekintene arra,hogy létesüljön benne egy szociális jellegű ellátó egység is – fejtette ki az elnök, hangsúlyozva, egyelőre még a műemlékvédelmi felújítások terve sem készült el, de ő mindig visszatér e mezsgyére.

A civil szervezet, elsősorban pályázati támogatásokból, egy százalékos adófelajánlásokból – együttműködve a Segítő Kezek vezetésével, nevelőivel – sok kulturális, terápiás és szabadidős programot, kézműves foglalkozást szervez a fiataloknak. Különösen kedveltek a kirándulások, a színházlátogatások, az interaktív foglalkozások, a zenés-táncos délutánok, melyeken aktív támogatóként részt vesznek a szülők, családtagok is.

Jól sikerült a keszthelyi kirándulás Fotó: Obermajer Dorina

– Elengedhetetlen a csoportnak a családok támogatása. Ugyanakkor számukra is sokat jelentenek az egymással való találkozások, az összekovácsoló, erőt adó beszélgetések. Fontos, hogy a megfáradt családtagok emberi szót halljanak. Több szülőnek nem lesz sikerélménye gyermekük pályafutását illetően és unokájuk sem születhet. Nagy lelki teher van rajtuk, mely sok betegség alapja lehet, ezért is kell fokozottan feléjük fordulni, tenni életminőségük javításáért – emelte ki Obermajer Dorina.