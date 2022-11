A Szent Márton püspök tiszteletére celebrált ünnepi szentmisét Dékány Árpád Sixtus apát tartotta Csonka Nándor lelki igazgatóval a plébániatemplomban. Patonai Szilvia intézményvezető beszédében megköszönte a támogatásokat, amelyek, mint mondta, nagyon fontosak a most indított művészeti műhelyek eredményei szempontjából is. A megújult iskolában ugyanis a keresztény közösség megerősítése mellett hangsúlyt helyeznek a művészeti nevelésre és a természettudományokra. Az intézményben havonta tartanak közös áhítatokat, és ilyen gyakorisággal jutalmazzák a kiválóan teljesítő diákokat. Növelték a természettudománnyal kapcsolatos tantárgyak óraszámát, átreformálták a nyelvi területet. Több nyelvi órán vesznek részt a gyerekek, akik már első osztálytól előkészítő foglalkozások keretében készülnek az idegen nyelvek elsajátítására. Tehetséggondozó műhelyeket indítottak és újabb szakköröket vezettek be. A Márton-napot megelőző napon pedig megkapta az engedélyt az intézmény a jövő évi sport–angol első osztály indítására.

Az iskola udvarán sokan egybegyűltek, a diákokat elkísérték családtagjaik, hogy együtt ünnepeljenek. Az eseményt Dobó Zoltán polgármester nyitotta meg, majd kihirdették az óvodai rajzpályázat eredményeit.

A műsorban fellépett bemutató menettáncával az iskola néptánc- és mazsorettcsoportja, Szent Mártonra emlékező műsort adtak a diákok, miközben az intézmény falai között ezúttal is izgalmas játszóházi és kézműves-foglalkozások, az iskolában ebben a tanévben alakult művészeti műhelyek várták a gyerekeket. Mindenki megtekinthette az óvodások őszi terményekből készített képeit, a termésvédelmi pályázatra készített anyagokból rendezett kiállítást. A tornateremben vívás- és mazsorettbemutató foglalkozást tartottak az érdeklődőknek. Kézműves udvar, arcfestés, fotózkodás szerepelt a programok között. A művészeti műhelyekben készült alkotásokból vásárt rendezett a szülői munkaközösség, a bevételt a diákokra fordítja az iskola.

A program keretében a vívással és a mazsorettel is megismerkedhettek a diákok

Nagy sikert aratott a gyermekkoncert, a szeretetlakomán pedig az összes sütőtök, sült alma és őszi finomság elfogyott. A hangulatos felvonulás során az ünneplők kis lámpásaikkal bejárták a belváros utcáit, Szent Mártonra emlékezve.