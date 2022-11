A franciaországi Saint Malo és a karib-térségi Guadeloupe legnagyobb kikötője, Pointe-á-Pitre között zajlott verseny, melynek teljesítésével nagy lépést tett a veszprémi-csopaki Weöres Szabolcs a 2024-es Vendée Globe egyszemélyes földkerülő versenyre való kvalifikáció felé.

Weöres Szabolcs célja, hogy Fa Nándor nyomdokaiba lépve ott lehessen 2024-ben a Vendée Globe rajtjánál, hogy újra szurkolhassunk magyar résztvevőnek a “vitorlázás Everestje“-ként is emlegetett egyszemélyes, kikötés és segítség nélküli földkerülő vitorlásversenyen. A cél eléréséhez hosszú út vezet, sok kihívással és tapasztalással, amelyen a Szabi Ocean Racing csapata lépésről lépésre halad előre. Ennek az útnak egyik kiemelten fontos állomása volt most a Route Du Rhum teljesítése.



Fotó: Szabiracing info - hivatalos

– Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült teljesítenem a versenyt, fantasztikus élmény volt és egy nagyon fontos előrelépés a projekt szempontjából. Ennél többet nem is nagyon kívánhattam volna erre az évre, mint hogy meglegyen ez a verseny. Rengeteg tapasztalatot tudtam gyűjteni mind az óceáni szólóvitorlázásról, mind a hajóról. Egy ilyen hosszú verseny alatt, állandóan alkalmazkodni kell a kihívásokhoz, és az éppen aktuális időjárási előrejelzések tükrében döntéseket hozni.

A kockázatkezelés, a stratégia, a rugalmasság és alkalmazkodás valamint a felelősségvállalás áll a középpontban.

Ez meglehetősen komplex és kimerítő – összegezte a célba érést követően a nyílt óceánon egyedül töltött bő két hetet Weöres Szabolcs.

A magyar vitorlázó januárban jutott hozzá a 2007-ben épült hajójához, amelyen az év eddig eltelt részében az összes szükséges szervízmunkálatot elvégezték – a nyár folyamán csaknem elemeire szedték a hajó szerelvényeit, felújították, kicseréltek, amit szükségesnek találtak, tehát a Route du Rhumon már egy jó állapotú hajóval állt rajthoz. A hajó, a versenyen résztvevő 38 IMOCA60 osztályú hajóból álló flottában régi motorosnak számít, így nyerési esélyei nem voltak, de – egyelőre – nem is ez a cél vezérelte a kormányost.

A mostani verseny legfontosabb célkitűzése a hajó kiismerése és az egyszemélyes óceáni versenyzésben való tapasztalatszerzés, valamint a biztonságos célbaérés volt – amivel egyben teljesítette is a fő cél, a 2024-ben rajtoló Vendée Globe-on való részvétel egyik kvalifikációs feltételét.

Nem magányos, csapat áll mögötte

– Még nagyon sok feladat áll előttünk, sőt, most kezdődik csak igazán a felkészülés, de a Route du Rhum tapasztalatai rendkívül fontosak a továbblépéshez. Most a verseny során begyűjtött adatok és tapasztalatok részletes elemzése következik, megtervezzük a továbbiakat. Ehhez nélkülözhetetlen az eddig is hatalmas támogatást nyújtó, kis létszámú, de lelkes és kiváló szakemberekből álló csapatom munkája. Mellettük kulcsszerepet játszanak azok a támogatók, akikkel osztozunk abban a vízióban, hogy

lépésről lépésre haladva építjük fel a lehetőségét annak, hogy a Fa Nándorral kezdődött magyar történet most velem folytatódhasson

– emelte ki a szólóvitorlázó.