Dobó Norbert 37 éves, rendkívül szerény, higgadt és nyugodt természetű, munkájáról, amit hivatásának, szenvedélyének tekint, büszkén és alázattal beszél. Számára természetes a maximalizmus, a csúcsminőség, sikerében valószínűleg nagy szerepet játszik személyisége és gondolkodása az életről, a kihívásokról. Azt vallja, aki csak az anyagiakra figyel, és nem látja meg munkájában az értéket, azt nem szívvel-lékekkel, teljes odaadással végzi, az könnyen és hamar kiéghet. Állítja, a családja és a fagyizó kitűnő csapata alapvető fontosságú az eredményes működésben.

– Hosszú idő telt el azóta és nagyon sok minden történt, amikor édesapám meglátta Balatonfüreden a kiadó táblát a mostani fagyizónál – mondta a kezdetekről Dobó Norbert. Édesapja több vállalkozást működtetett a városban és környéken, így Tihanyban is, miközben a család szülőhelyükön, Oroszlányban élt. Norbert ott járt gimnáziumba, majd közgazdaságtant tanult a főiskolán, és soha nem gondolt arra, hogy valaha is fagylaltot fog készíteni, illetve ilyen profilú üzletet működtet.

Aztán az élet úgy hozta, hogy egyre többször járt a Balatonnál, így Füreden is, a város és a környék lenyűgözte, hamar megkedvelte. Annak idején azért jött gyakran Balatonfüredre, mert segített édesapjának, aki a kiadó tábla láttán 2007-ben úgy döntött, kiveszi az üzletet, mert az forgalmas helyen volt. Senkinek nem állt akkor még szándékában az, hogy fagylaltozót működtessenek a helyiségben, édesapja mást tervezett oda, de a szálloda meghatározta az üzlet profilját, és kikötötte, hogy ott csak fagyizó lehet. Ők pedig úgy döntöttek, hát legyen fagylaltozó, de az édesség készítéséhez akkor még nem értettek.

20221123 Balatonfüred Zsidó Kiválóságok Háza Dobó Norbert, (J) a füredi Korzó fagyizó tulajdonosa, a Szőke Zserbó, az Év fagylaltja megalkotója volt a vendége, a Velünk élő történelem sorozatban, Olti Ferenc (B) a Zsidó Kiválóságok Házának igazgatója beszélgető partnere. Fotó: Pesthy Márton PM Veszprém Megyei Napló

Fotós: Pesthy Márton

Norbert felidézte, közben ő is a Balatonhoz költözött, és egy napon azt vette észre, hogy – a szálloda által kikötött üzletprofilnak megfelelve – fagylaltot készít. Hatalmas örömöt jelentett számukra annak idején az első gombóc fagylalt kimérése, aztán az első vendég, és akkor is elámultak, amikor egy olasz alapanyaggyártó cég elkészítette a 16-féle fagylaltot, amivel tele lett az akkori pult. – Azóta hosszú és kőkemény munkával teli évek teltek el, jegyzi meg a fiatalember. Meséli aztán, az életben minden területen és mindig a maximalizmusra törekedett, és ez jellemzi a fagylaltkészítést is, amit közben oly módon megkedvelt, hogy az mára a szenvedélye lett. Nagy tisztelettel beszél a Balatonalmádiban lévő fagyizóról is, mert az ottaniak nagyon sokat segítettek neki az indulásnál. Ma már a füredi üzlet előtt hosszú sorok kígyóznak, az egész országból érkeznek hozzájuk vendégek, sokan kimondottan a náluk készült édességért.

Csaknem húszan dolgoznak a fagyizóban, nyáron jönnek diákok is. Norbert a rá jellemző szerénységgel beszél legújabb sikerükről, miszerint a Szőke zserbót választották idén az év fagylaltjává Magyarországon a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete által életre hívott megmérettetésen. Két évvel ezelőtt is elnyerte ezt a címet a balatonfüredi fiatalember, akkor az ezüstérem is az övé lett. Elmondja, tavaly már készítettek egy zserbóízű fagylaltot sárgabarackkal és a dióval, ami nagyon ízlett mindenkinek. Ezúttal kicsit alakítottak rajta, a sárgabarackos alaphoz és a dióhoz a kissé sós íze miatt párosítottak pekándiót is. Készítettek egy sárgabarackszószt, amihez karamellizálták a gyümölcsöt. Tettek hozzá kevés maracuját, ami enyhén savas ízt adott az egésznek. A klasszikus zserbó tetején sötét színű a csokoládé, ők egy karamellizált fehér, ahogy a szakmában hívják, szőke csokoládét tettek a fagylalt tetejére – innen jött a Szőke zserbó elnevezés is. Céljuk az volt, hogy egyszerre több íz jelenjen meg, harmonizáljon, simuljon egymáshoz, így a sárgabarack és a diófélék.

Dobó Norbert szívesen kertészkedik a háza körül, büszke növényeire Fotó: Gáspár Ákos

Megjegyzi, az idei elismerés, ahogy a 2020-as is, csapatmunkának köszönhető, és sokat segített a család is. Mindenki hozzátette a tudása javát, így a cukrászok is, akik készítették a díszeket, aztán együtt ötleteltek arról, milyen ízű legyen, hogyan nézzen ki a fagylalt, miközben sokat kóstoltak. Norbert állítja, a minőségben meghatározóak az alapanyagok, amit csak lehet, itthonról szereznek be, így a tejet és sok gyümölcsöt is. A különleges hozzávalókat külföldről hozzák, többet Olaszországból, a fagylaltkészítés hazájából. A csodafűszerként ismert tonkabab, amit ők az ízesítésnél használnak, szintén külföldről való, és a karamellhez, a csokoládéhoz, illetve a vaníliához párosítva kitűnő ízt ad a fagylaltnak. Norbert alapvetőnek tekinti, hogy érdemes a lécet mindig magasabbra tenni, amit mindennap meg kell ugrani, így folyamatosan törekszik az ember a csúcsminőségre. Ma már a fejlesztésnek köszönhetően műteremnek is beillő műhelyben készítik a kézműves fagylaltokat Balatonfüreden. Norbert számára nagyon fontos a folyamatos tanulás, a naprakész tudás, így szívesen olvassa a hivatását érintő angol nyelvű könyveket. Passziója még a kertészkedés, büszke rá, hogy házuk körül sok szép növény díszlik, melyeket ő ültetett. Szívesen kirándul családjával, feleségével és kisfiával a környékre, imádják Balatonfüredet, a Balaton-felvidéket. Céljai között szerepel, hogy egy napon olyan fagylaltozót tudjon átadni, reményei szerint a fiának, melyre gyermeke is büszke lesz, és amit ismernek az országban. Álma, hogy egyszer egy apró pince elől bámulja a balatoni táj páratlan szépségét.