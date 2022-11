A Pannon Egyetem küldetése, hogy a fenntarthatósághoz kötődő, több tudományterületet felölelő, nemzetközileg jegyzett képzési és kutatás-fejlesztési tevékenységei által aktív részese legyen az élhető jövő formálásának. Ebben a célkitűzésben a Veszprémi Törvényszékkel közös munkát terveznek, mely során törekednek a gazdaságos és környezetkímélő működés alapfeltételeinek megteremtésére, mint ahogy ennek igényét a törvényszék elnöke elnöki pályázatában is szerepeltette. A törvényszék a fenntartható fejlődés elveinek hatékony érvényre juttatása érdekében célszerűnek tartja a Veszprém megye intézményeivel való együttműködést.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, a Pannon Egyetem a fenntarthatóság területén több évtizede aktív kutatás-fejlesztési és képzési tevékenységet folytat, amiben számos nemzetközileg és gazdaságilag is kiemelkedő szakmai eredményt ért el. Az intézmény stratégiájában a fókuszt az anyag- és energiafelhasználást enyhítő körforgásos gazdaság elvei mentén határozza meg, különös tekintettel a tudományosan megalapozott gyakorlatok intézmények és lakosság felé történő hatékony közvetítésére. A most aláírt megállapodás ennek a már évek óta tartó stratégiai tevékenységnek egyik fontos eleme, amelynek jelentőségét az Európát sújtó súlyos energiaválság is aláhúzza – hangsúlyozta Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

Némethné Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke felidézte a két intézmény gazdag közös múltját, illetve kifejezte reményét az együttműködés által megerősített közös jövő iránt. – A Veszprémi Törvényszék önálló jogi személyként jelenleg hét állami tulajdonban lévő ingatlan vagyonkezeléséről gondoskodik, az ítélkezési feladatokhoz közvetlenül kapcsolódóan több mint tizenegyezer négyzetméternyi alapterület gazdaságos működését kell biztosítanunk. A működésünkhöz szükséges energiaforrásainkat is nagyfokú felelősséggel, környezettudatos módon kell használnunk – tette hozzá Némethné Szent-Gály Edit.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja kiemelte, a Covid-járvány következtében „összecsukló” globális ellátási láncok, a klímaváltozás egyik negatív hatásaként jelentkező aszályos nyarak, vagy éppen az orosz–ukrán háború következtében kialakult energiaválság arra hívja fel a figyelmünket, hogy rossz úton járunk. – A most aláírt megállapodás értelmében fenntarthatósági szempontból felmérjük a Veszprémi Törvényszéket, majd közösen fejlesztési javaslatokat dolgozunk ki a hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás és az energetika területén a működésük optimalizálására. Abban bízunk, hogy a törvényszék működésének fenntarthatóbbá tételén túl erősíteni tudjuk a résztvevőkben a körforgásos gazdaság szemléletét is – tette hozzá Csillag Zsolt.