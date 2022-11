Ennek érdekében az intézmény folyamatosan törekszik olyan együttműködésekre a térség meghatározó szereplőivel, amelyekben egymást kölcsönösen segíthetik a fenntarthatóbb jövő érdekében. Ebben a szellemben került sor a Pannon Egyetem és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár közötti megállapodás aláírására. Abonyi János, a Pannon Egyetem rektorhelyettese köszöntőjében kiemelte, az intézmény legfontosabb küldetése, hogy a közjó fejlesztéséhez járuljon hozzá. - Ez egyre kritikusabb feladat, egyre komolyabb gazdasági, társadalmi és technikai jellegű problémákkal szembesülünk, amelyekre megoldást kell kínálnunk. A közjó szolgálata kapcsán pedig nagyon fontos, hogy ezt a szűkebb környezetünk támogatására is használjuk. Ennek nagyon jó példája ez az együttműködé – tette hozzá Abonyi János.

Együttműködési megállapodás aláirása a Pannon Egyetem és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár között. Balról: Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja. Baranyai Tamás, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója, és Abonyi János, Pannon Egyetem rektorhelyettese.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Baranyai Tamás, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója hozzátette, a könyvtárban a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében több olyan fejlesztés is megvalósul, amely előrébb viszi az intézményt. - Az elmúlt években is szorosan együtt tudtunk működni az egyetemmel, főként oktatási és kulturális témákban. A megállapodással talán még a kutatás-fejlesztésbe is bekapcsolódhatunk – emelte ki Baranyai Tamás. Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja elmondta, az intézmény büszke arra, hogy számos piaci partnerrel, társadalmi szereplőkkel működik együtt, de különösen fontos, hogy ezek valóban szolgálják a mindennapi életünket. - Egyetemünk a nemzetközi rangsorokban nagyon jó eredményeket ér el, a világ felsőoktatási intézményei között a felső öt-hat százalékban vagyunk. Vétek lenne, ha a birtokunkban lévő tudás nem hasznosulna a gyakorlatban. A könyvtárat átvilágítjuk fenntarthatósági szempontból, és olyan megoldásokat javaslunk majd, amelyekkel hatékonyabban és zöldebben működhetnek – hangsúlyozta Csillag Zsolt.

A Pannon Egyetem legutóbb a Veszprémi Törvényszékkel kötött hasonló megállapodást. Az egyetem célja, hogy minél többen tartsanak igényt a régióban működő intézmények közül a fenntarthatósági átvilágításra, amelyet az egyetem kínál.