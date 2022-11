Létünk kereke előre forog, ezért nem érdemes azon töprengeni, mennyire más lehetne az élet, ha például nem jön a Covid. Az biztos, hogy a megszokott és mindig nagyon várt kulturális események közül is több elmaradt. A negyedik helyett így idén csak a második Életet az éveknek nyugdíjas gálát tartották. Annál nagyobb volt az öröm, hogy összejöhetett a bemutató, amelyet köszöntött Neveda Amália, az Agóra Kulturális Központ igazgatója, Paulics István, az Országos Nyugdíjas Szövetség elnöke és természetesen a rendezvény „lelke”, Bodnárné Zsóka, a veszprémi Ezerarcú Bónusz Nyugdíjasklub vezetője, aki ez alkalommal is szervezője, majd műsorvezetője volt a gálának.

A második szenior művészeti gála gazdagabb lett a tervezettnél, mivel a Covid miatt elmaradt a pétfürdői szokásos néptánc találkozó, ezért a nyugdíjas néptáncosok is Veszprémbe kaptak meghívót, ahol mindenféle pontozás nélkül mutatkoztak be szalontáncosok, színjátszók, néptáncosok a szépszámú közönségnek. A nap folyamán összesen tizennyolc csapat lépett fel, már ismertek és egészen friss alakulatok is, jeléül annak, hogy egyre többen ismerik fel, milyen jó együtt mozogni, nevetni, próbákra járni – és bemutatni a többieknek az eredményt. Zsóka arról számolt be, hogy a Bónusz klub is tovább gazdagodott; szenior torna és party-tánc csoportjuk alakult. Az meg külön jó hír és megkönnyebbülés, hogy az energiaválság ellenére sem zár be az Agóra. Az intézmény nem csak gáláknak, koncerteknek ad helyet, de edzésekre, klubfoglalkozásokra is befogadja az idősebbeket, akiket példaként állít a fiatalok elé; ha ennyi szeretet, összefogás jellemzi a klubokat, akkor az együvé tartozás érzése az, ami a leginkább segíti az egyéneket, de a közösséget is.

A találkozó koncepciója ezúttal is az volt, hogy aki fellépett már vagy fellépésre vár, beül a vendégek közé a nézőtérre, mert illik egymást megnézni, meghallgatni, megtapsolni, mint ahogyan azt is, hogy az elsőként fellépő Bónusz szalontánc csoportot a 82 éves Magda Balázs vezeti. Biztos vagyok benne, hogy a nézőtéren valamennyi hölgy szívesen lett volna a táncpartnere! Szatmári lassú és friss csárdást adott elő a vörösberényi Ringató Balaton tánccsoport olyan legénytánccal, hogy csak néztünk. Mezőföldi csárdást hozott az Őszidő, és bár a „lányoknak” igen kevés idejük maradt megtanulni az új koreográfiát, Fertig Erzsébet tanárnő útmutatási alapján mégis jól teljesítettek. Közben megjött Tímár Lajos tanár úr, aki idén lett Pro Urbe–díjas, például a 25 éve tartó Népek tánca oktatásért, aminek eredményét ezúttal is megtapsolhattuk, mint ahogyan az úrkútiak német nemzetiségi táncát, meg a Bónusz örömtáncát. Kortalan, kedves, temperamentumos boszik érkeztek Szentkirályszabadjáról – csak amikor mezt váltottak, hittük el, hogy ők is nyugdíjasok. Elvis nótákra ropta a Cholnoky nyugdíjasklub partytánc csoportja, amikor meg az ajkai orgonásoké lett a színpad, dőltünk a nevetéstől, a következő percekben pedig a pétiek gyönyörű kalocsai ruháira csodálkoztunk.

Feketében, piros virággal lépett a színpadra a Padragi Örömködők tánccsoport tíz tagja igazi örömtánccal, kiváló zenére, a közönség ütemes tapsától kísérve. Láttunk Apáca showt is, köszönhetően az ajkai Lila Akác nyugdíjasklubnak. A pétiektől három hölgy autentikus cigánydalokat adott elő, majd jött a Cholnoky Country Klub. Láttuk már őket is többször, de a vonaltáncba, amit előadtak, bármikor, bárki bekapcsolódott volna. Én már ott tartok, ha meghallom a Rednex zenéjét, eszembe sem jut a rozzant hajléktalannak öltözött zenekar, csak a Cholnoky cowboy fiúra és lányokra tudok gondolni, akik hihetetlen lelkesedéssel töltik be a színpadot.

Ezen a napon arattak az ajkaiak; például az Esély Nyugdíjasklub jeleneteit (Majd a zacskós leves, A körzeti orvosnál) végig óriási nevetés kísérte. Jó volt nézni a szintén ajkai Lila Akác klub senior körtáncát, mint ahogyan a Cholnoky néptánccsoport műsorát, ők bukovinai táncokat hoztak.

Az élénk klubéletnek meg Zsókának hála, többször is van alkalom megfigyelni ezt a sok kedves, vidám embert, illetve a jelzők mára értek be; a látható szorongás helyét fokozatosan átvette a magabiztos mosoly – állapítottuk meg összegezve a szintén jelen lévő Török Lajossal, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete elnökével. Szuper nap volt, köszönjük!