A veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör az év minden időszakában sokféle programmal várja a városrészben élőket és a távolabb lakókat. Advent, karácsony ideje is eseménydús: ahogy az elmúlt években, úgy idén is megérkezik a Mikulás, ezúttal december 3-án. December 6-án felállítják és megnyitják a betlehemet, 16-án felavatják a kavicsfogú álteknős szobrát, 21-én pedig feldíszítik a karácsonyfát, sorolta Heiter Sándor, a Jeruzsálemhegyi Baráti Kör elnöke a vasárnap esti rendezvényen. Adventi koszorút először állítottak a hagyományos helyszínen, a Kiskőrösi úti ABC előtti téren, mondta a baráti kör elnöke, aki az adventi koszorú történetét is felidézte: a gyertyákkal díszített koszorút 1839-ben Németországban állították először.