Erdélyi diákoknak kezdődött szakmai kurzus a SÉF-ben

A Covid két évét is beleszámítva, hétéves előkészület érett be a Veszprémi Szakképzési Centrum SÉF Turizmus – Vendéglátás Technikum és Szakképző Iskolájában – tudtuk meg Mayer Gyulától, az iskola alapítójától, aki maga is nagyon sokat tett azért, hogy eljöhessen ez a nap.

Fotós: Nagy Lajos/Napló

Arról van szó, hogy az erdélyi turizmus-vendéglátás célú szakképzésben úgy segít a SÉF, hogy az otthon megszerzett alapképzettséghez itt Veszprémben a helyi iskola oktatói segítik ráépíteni a szakmai tudást, felhasználva ehhez a SÉF valamennyi lehetőségét, kapcsolatrendszerét. Az erdélyi partner a ferences szerzetes, Böjte Csaba dévai Szent Ferenc Alapítványa. A szakemberek hosszú ideig tartó egymáshoz utazgatása eredményeképpen kialakult a menetrend, a tematika, majd pár nappal ezelőtt megérkezett Veszprémbe 19 erdélyi diák. Tegnap volt az ünnepélyes kurzusnyitó azzal, hogy a vendégdiákok gyakorlati alapvizsgát tettek konyhaművészetből, illetve vendégtéri ismeretekből (ezek a pincér, illetve felszolgáló ismeretek). A vendégeket Mayer Gyula kísérte Veszprémben, a vizsga előtt pedig nem csak a feladatok sorrendjének ismertetése hangzott el, hanem köszöntések is. Kavalecz Gábor, a centrum főigazgatója örömének adott hangot, hogy a szakképzésben két évtizede élenjáró SÉF ismét nagyon jó kezdeményezéssel jelentkezett. A projektet támogató szakemberek (Mayer Gyula, Mayer Zsanett, Maurer István, Mikóczy Zoltán, Szilas Margit és Szabó Csaba) bemutatása közben hatalmas taps köszöntötte Mayer Gyulát, akit már a diákok is jól ismernek, majd Németh Katalin igazgató osztotta meg a szép nappal kapcsolatos gondolatait. Más, fontos elfoglaltsága miatt a tervtől eltérően nem tudott jelen lenni Böjte Csaba, aki elveivel mégis jelen lehetett, hiszen elhangzott, hogy ez a szeretet projektje. A szereteté, mert a turizmus és vendéglátás eleve a szeretet iparága, ami ebben az esetben több is; az erdélyi fiatalok azért vállalták ezt a fajta plusztanulást, hogy a hazai vendéglátás színvonalát emelve, még több anyaországi vendéget fogadhassanak majd Erdélyben.

Erdélyi diákoknak kezdődött szakmai kurzus a SÉF-ben Fotók: Nagy Lajos/Napló

Ahol Böjte Csaba projektet indít, ott nem marad el a fohász az égiekhez – ezúttal a jelenlévők a Most segíts meg Mária! kezdetű imával kezdték a munkát.

