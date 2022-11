A cégcsoport ajkai telephelye száz facsemetét ajánlott fel a városnak, és vállalta, hogy a munkatársak az elültetésben is segítenek. Az első fát a szeptember 24-én tartott átadáson jelképesen elültették.

November 26-án újabb 55 facsemete került a földbe a tó mellett. Az Avar Ajka Kft. munkatársai előző nap előkészítették a facsemeték helyét, szombaton a szállításban és az ültetésben is segítettek. Kőris, díszcseresznye, hárs és fűzfa került a parkba. Fábián Gábor, a cégcsoport vezérigazgatója kérdésünkre elmondta, hogy olyan fajtákat választották, amelyek hamar megnőnek és az éghajlati viszonyokat is tűrik. Az idén a többi csemete is a helyére kerül a tér másik oldalán.