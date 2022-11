E szavakkal köszöntötte Dobó Zoltán polgármester az adventre egybegyűlteket vasárnap a Fő téren.

- Harmadik éve már, hogy különleges helyzetben vagyunk, sajnos ma újra erről is szól az ünnep. Ma felkapcsoljuk azokat a fényeket, melyek jelképesen és szó szerint bevilágítják majd az adventi várakozást, az ünnepet. Ugyanakkor árnyék keveredik a fényekkel, mert olyan helyzetben van most az ország, a világ, amelyre az elmúlt jó pár évtizedben nem volt példa. Máshogy kell hozzáállnunk az ünnephez, azokhoz az eddig teljesen természetesnek vett dolgokhoz, amelyek körülvesznek bennünket és meghatározták az életünket. Biztosan volt már az ország, a város életében ennél nehezebb kihívás is. Ezért arra kérem önöket, hogy a nevezetes napokon inkább próbáljunk egy kicsit az ünnep emberi oldalára koncentrálni, elvonatkoztatni a mindennapok kihívásaitól, hiszen általánosságban elmondhatjuk, hogy egy ünnep erről szól. A mai naptól az ünnepek végéig nézzük azt, hogy mennyire van tele a pohár és egy kicsit felejtsük el azt, hogy mennyit lehetne még beletölteni. A várakozás hozza el most számunkra azokat a rejtett értékeket, amelyek családdá, közösséggé, várossá formáltak minket sok évtizeden keresztül. Most lehetőségünk lesz bebizonyítani, hogy nem csak a jóban, de a nehézségekben is kitartunk egymás mellett, bizonyítva, hogy e közösség túlélt már sok mindent, Nem hiába, hogy Tapolcán több, mint ezer éve élnek emberek, Tapolca többször tudott már város lenni. Amikor azt gondoltuk, hogy veszve van minden, akkor is itt volt ez a nemzet, ez a közösség – mondta a polgármester és azt kérte a jelenlevőktől, hogy a következő időszakban fordítsanak figyelmet a családjukra. Azokra, akikkel év közben talán kevesebbet beszélnek, de érzik legbelül, hogy meg kellene szólítani őket. Legyen a várakozás egyik legfontosabb mondanivalója, hogy ekkor is közösségként viselkedjünk, mutassuk meg, hogy család és város vagyunk.

A feldíszített és a Fő téren felállított szánba minden gyermek beül néhány percre

Fotós: Tóth B. Zsuzsa

Az ünnepségen a történelmi egyházak képviselői szolgálata során Csonka Nándor esperes, plébános, Honthegyi Zsolt evangélikus lelkész és Kádár Adrienn református lelkész közreműködött, valamint a műsorban Kitli Jázmin, Kötéljártó Napsugár és Torma Tamás. Ekkor nyílt meg, ahogy immár 14 éve minden karácsony előtt a Betlehemi kapu és ekkor kapcsolta fel a város vezetője az ünnepi díszkivilágítást.