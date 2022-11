A térség országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, advent első gyertyájának meggyújtása a hagyományok szerint a hit jelképe is egyben. A hité, amelyre a mostani világban mindennél nagyobb szükség van.

Ovádi Péter köszöntötte a jelenlévőket

Fotós: Penovác Károly/Napló

– Azt nem tudom, hogyan fognak bevonulni a történelembe a 2020-as évek, de azt már most kijelenthetjük, hogy nem a legegyszerűbb és nem éppen a gondtalan időszakként – mondta. – Amikor majd gyermekeink és unokáink megkérdezik, hogyan vészeltük át a világjárvány nehézségeit, hogyan éltünk a háborús időszakban itt, Magyarországon, Veszprémben, vajon mit mondunk nekik? Azt hiszem, elég lesz annyit mondanunk: kellő hitünk volt ahhoz, hogy tudjuk, idővel minden jobbra fordul.

Arról is beszélt, hogy most egy másik kihívással kell szembenéznünk. A szomszédban dúló háború a békébe vetett hitünket tette próbára. Szerinte, ahogy korábban is bebizonyítottuk már, kellő higgadtsággal és erős hittel eljön a béke, hiszi, hogy ezen a nehéz időszakon is túlleszünk. Hangsúlyozta, a hit értéktelen, ha nem élünk vele. A hit táplálja a reményt, az örömöt és a szeretetet is. Az adventi gyertyalángokat. – Jelképezze ez a gyertyaláng mindezt, és ennek a szellemében készüljünk keresztény ünnepünkre – mondta Ovádi Péter.

Veszprém, adventi gyertyagyújtás

Fotós: Penovác Károly/Napló

Tornavölgyi Krisztián atya arra hívta fel a figyelmet, hogy ,,valakire várakozunk ebben az időszakban, akiről biztosan tudjuk, hogy meg fog jönni". – Akiről mi, keresztények tudjuk, hogy igazából már eljött ebbe a világba – fogalmazott. – Eljött, megszületett, emberré lett, és vállalt egy ugyanolyan emberi életet, szolidáris lett az emberekkel a szenvedésen keresztül az ő megváltó haláláig. Erre a halálra az ő föltámadása ütötte a hitelesítő pecsétet, amikor beteljesítette a mi megváltásunkat. Ennek a megváltói tettnek, megváltói műnek a kezdetére megyünk vissza, amikor átéljük a Krisztus előtti idők vágyakozását, hogy mikor jön el végre az a szabadító, akiről a próféták írták, hogy majd eljön, hogy majd a béke helyreállítója lesz, nagy hatalommal és dicsőséggel jön és uralkodik majd, és szabaddá tesz bennünket. Az ő jöttére várunk.

Fotós: Penovác Károly/Napló

– Rázzuk le magunkról az aggodalom, a fásultság nehezékét, és merítsünk erőt az Isten állandóan friss, vonzó, szerető jelenlétéből – szólt a jelenlévőkhöz az atya, majd Ovádi Péter képviselővel meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját.