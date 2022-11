Schwartz Béla polgármester a november 10-én tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy tavaly hozzákezdtek az város egyik leglátogatottabb helye, a tó mélyítéséhez és tisztításához, de már akkor tudták, hogy egy többéves folyamat kezdeti lépései azok. A hínár újra nagy mennyiségben megjelent, ezért felvették a kapcsolatot Lévai Ferenccel, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatójával, főiskolai tanárral, aki megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkezik a tavak tisztítás a és fenntartása terén.

Lévai Ferenc elmondta, hogy a tónál végzett eddigi tevékenységek szakmailag jók és hasznosak voltak. A tavak élővilágára az éghajlati változások és a porszennyezés is hatást gyakorol. Ma a növények tenyészideje 30 százalékkal hosszabb. Néhány évtizeddel ezelőtt már november elejére minden elfagyott, ma pedig még akár decemberben is láthatunk nyíló virágot. A tó kezelésénél a legfontosabb annak a meghatározása, hogy milyen célra szeretnénk használni. A tó a város központjában egy ékszerdoboz, ahova jó kimenni, a partján megpihenni. A vezérigazgató hozzátette, hogy a tóban vegyszereket nem használnak, mert az idővel az emberek szervezetébe is bejutna. Arra törekednek, hogy harmóniát teremtsenek az élővilágban, amelynek része a növényvilág is, valamint halakat is telepítenek a szükséges mennyiségben.

A cégnek ez az első ajkai munkája. A tó vizét már elkezdték leengedni; miután kiszáradt és járható lesz az alja, akkor tudják meghatározni, hogy hol helyezkednek el a források, milyen a tápanyagtartalmuk, milyen hínárfélék élnek ott, és hol van az iszapréteg. A cél a tóban a biológiai egyensúly megteremtése, a jelenlegi növényi túlsúly visszaszorítása, amelyet haltelepítéssel kívánnak elérni. A folyamat 2-3 évig is eltarthat, ugyanis ki kell tapasztalni, hogyan viselkedik a tó hidegben, melegben, valamint a csapadék- és fényviszonyok, az időjárás is befolyásolja azt.