A 815 méter hosszú, rekortánfelületű (öntött gumiőrlemény) futópálya a régi kisvasút végállomása és a Kiskuti csárda közelében lévő parkoló között épült ki az elmúlt hónapokban. A beruházást az Országos futópályaépítési programból és a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásából finanszírozták.

Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára arról beszélt, egy kutatás szerint hazánkban az emberek háromnegyede vagy nagyon keveset, vagy egyáltalán nem sportol, mozog rendszeresen. Hozzátette, igyekeznek ezen változtatni, például bringaparkok, görparkok és futókörök építésével, amelyek sokaknak adhatják meg a mozgás örömét. Megjegyezte azt is, aki hetente két és fél órát mozog, annak az egészségben eltöltött várható élettartama 4,2 évvel növekszik.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) felidézte, a Kolostorok és kertek felújítása 2011-ben fejeződött be, ezt követően a városlakók és a Veszprémbe érkező turisták is nagy számban kezdték el használni a parkot. Hozzátette, a gyalogosok és kutyasétáltatók mellett sokan sportolnak, kerékpároznak vagy futnak nap mint nap a területen. Leszögezte, a futóknak készült biztonságos pályának köszönhetően enyhül a zsúfoltság a völgyben.

Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója kiemelte, a kultúrát a legszélesebb értelemben értelmezik, és a sportot is a részének tekintik. Reményét fejezte ki, hogy egyénileg és csoportosan is minél többen használják majd a futókört. Szélpál Tamás, a Szabadidősportesemény-szervezők Országos Szövetsége (SZEOSZ) – amelynek szakmai iránymutatása alapján készült a futókör – főtitkára arra biztatott, próbálják ki minél többen a pályát, és hirdessék, népszerűsítsék környezetükben is.