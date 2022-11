– A faültetés már több mint tíz éve része Felsőörs közösségi életének, önkéntes alapon szerveződik, az önkormányzat pedig örömmel felkarolta és támogatja a kezdeményezést - fogalmazott Szabó Balázs. A polgármester Luther Márton lelkészt idézve így vélekedett: „Ha tudnám is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is ültetnék egy almafát”. A polgármester hozzátette, ez a szép gondolat mottója lehetett a faültetésnek, mert a ködös, hűvös idő ellenére sok önkéntes vett részt az ültetésben, akik nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a munkálatokba.

Felidézte, reggel találkoztak a meggyespusztai buszmegállónál, ahol már várták őket a Garten Kft. képviselői, akik előkészítették számukra a faültetést. A munkába valamennyien gyorsan belefogtak, volt, aki ültette a növényeket, más trágyázta vagy éppen karózta, kikötözte, öntözte a fákat.

– Vidám gyerekzsivajtól is hangos volt a bringaút, mert gyermekeink is velünk tartottak - mondta örömmel Szabó Balázs. Megjegyezte, a hársfákat a jövőnek, illetve az unokáiknak is ültetik, ugyanis aki hisz a jövőben, az ültet fát. Azt mondta, sajnálják az út mentén korábban kivágott sok-sok, de zömében balesetveszélyes fát, és ezért ültetnek újakat, hogy kerékpározás közben ismét szép természeti környezetben lehessenek. – Büszke vagyok rá, hogy több száz fa került földbe a település területén már korábban, legyen szó a Miske, a Bárókert, a Hamuház vagy a Király utcáról, a katolikus prépostsági udvarról, illetve az új református közösségi kertről, az óvodaudvarról, valamint a focipálya melletti részekről – sorolta Szabó Balázs.

Szabó Balázs polgármester (balról) és Illés András alpolgármester is részt vett a faültetésben a bringaútnál

Forrás: Felsőörs önkormányzata

Mint ismert, 750 millió forint uniós és kormányzati támogatással hozták létre a Vöröskő kerékpárútnak azt a kilenc kilométeres szakaszát, mely összeköti Felsőörsöt Alsóörssel, és át is halad a településeken. A bringaút csatlakozik a veszprémi szakaszhoz, így kerékpárral el lehet jutni a Balatontól a megyeszékhelyig. A kitűnő minőségű és korszerű infrastruktúrával ellátott bicikliút jelentős életmódbeli változást jelent az embereknek, erősíti a települések és a térség turisztikai vonzerejét. Az út, mely az északi part egyik legnépszerűbb kerékpárútja, szolgálja a környezettudatos közlekedést, az egészséget, a munkába járást, és kedvező hatással van az idegenforgalomra is.