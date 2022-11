Két cégtől rendszeresen leveleket kap, látszólag főnyereményeket, pedig soha nem adta meg nekik a címét, sosem rendelt tőlük semmit – ezzel a panasszal kereste meg szerkesztőségünket ajkai olvasónk. Kíváncsi lenne rá, hogyan szerezték meg elérhetőségeit. Már az visszaélés szerinte, hogy kéretlenül érkeznek hozzá megkereséseik. Ám amiért szeretne erről beszélni, annak az az oka, hogy tart tőle, mások beugranak a hasonló ajánlatoknak. Ugyanis minden borítékon, az azokban lévő reklámkiadványokon az szerepel, hogy főnyereményt nyert, több mint hétmillió forintot, és csak rajta múlik, hogy arról lemarad-e. Persze az egyik feltétel az, hogy rendeljen termékeket a vállalkozásoktól, a szépségápolással, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos prospektusaikból.

"Telefonszám nincs megadva, csak egy postafiók. Már hetente jönnek nekem ezek a főnyeremények, a változatosság kedvéért egy ideje eleve duplán, két-két példányban, két-két levélben. Bennük az utasítások, mit kellene tennem. Sajnos az emberek hiszékenyek, ezért nem árt, ha az újság ír erről, nehogy többen áldozattá váljanak" – fogalmazott olvasónk a Naplónak írt soraiban. El is küldte nekünk az említett reklámokat. Idézünk párat azokból a felszólításokból, meggyőzőnek szánt, gyakran magyartalan fordulatokat, kifejezéseket tartalmazó mondatokból, amelyeket az ajkai asszony gyanúsnak talált: "garantált első díj"; "Nyertes állapota garantálva van."; "Előírt hivatalos közlemény"; "Hivatalos igazolás a nyertes mappáról a pénzügyi igazgatóságtól"; "Vegye tudomásul, ha nem válaszol időben..."; "Szükséges a pontról pontra helyesen kitöltött megrendelés és kérelem a garantált utalványra"; "Semmi kétség nem fér nyereményéhez a pénzügyi igazgató tájékoztatása szerint"; "egyedüli meghatározó fő nyertes"; "Csak formalitás, mikor fizetjük ki."; "nyeremények kiutalásáért felelős részleg"; "Az elengedhetetlen lépéseket tegye meg, ez igazán csak pár perc!"; "Már nem tudok többet igyekezni, hogy megmagyarázzam..."; "Hűségért még harminc százalék kedvezményt is kap."

– A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény az úgynevezett feketelistás tényállások között tartja számon a nyereményekre vonatkozó jogszabálysértő magatartásokat – kezdték lapunknak adott tájékoztatásukat a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének szakértői, és elmagyarázták: megvalósításuk a törvény erejénél fogva tisztességtelen, ha olyan hamis benyomást keltenek, hogy a fogyasztó már megnyert, meg fog nyerni vagy meghatározott cselekmény megtétele révén fog megnyerni egy nyereményt, díjat, jutalmat vagy azzal egyenértékű egyéb előnyt, miközben valójában nincs ilyen nyeremény, vagy a nyeremény érvényesítése, igénybevétele a fogyasztó számára meghatározott pénzösszeg megfizetéséhez vagy költségek viseléséhez kötött.

Az olvasónk által leírt esetben, tehát amikor megérkezik hozzá a levél, akkor azt olvassa, hogy nyert, azonban kiderül, hogy ez nem így van, hiszen még ,,elengedhetetlen lépéseket kell megtenni". Szakértőink azt javasolják az ajkai asszonynak, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúja miatt tegyen bejelentést a kormányhivatalokban működő fogyasztóvédelmi hatóságnál. Jogsértés megállapítása esetén a hatóság szankcionál. Joga van ahhoz is olvasónknak az adatkezelés tekintetében, hogy a leveleket küldő vállalkozástól kikérje, milyen adatokat tárolnak róla és milyen jogalapon. Joga van kérni azok törlését, és azt, ne küldjenek neki több levelet. Amennyiben ezeket a kéréseit a vállalkozások nem teljesítik, vagy nem reagálnak rájuk, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tud eljárást kezdeményezni.

