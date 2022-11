Az idén 25 éves badacsonytomaji csoport lelkes tagjait Krisztin N. László polgármester köszöntötte az Egry József Művelődési Házban szombaton este Fotó: Szijártó János/Napló

A szép számban megjelent hölgyeket és az érdeklődőket Krisztin N. László polgármester köszöntötte. - Számunkra 2022 a születésnapok éve, hiszen településünk most 1025 esztendős, 35 éve vagyunk a szőlő és bor nemzetközi városa, idén ünnepeltük Kisfaludy születésének kétszázötvenedik évét és köszöntöttük a 25 éve megalakult Kolping család egyesületet. Most pedig Nők a Balatonért Egyesület Badacsonytomaji Csoportját ünnepeljük. A hölgyek elmúlt két évtizedes munkáját polgármesterként egészen közelről figyelhettem, számos rendezvényükön, programjukon részt vettem. Ilyenkor érdemes számvetést készíteni, de annyi minden történt ebben az időszakban, hogy azt szinte felsorolni is lehetetlen. Ám a hölgyek kiállítással készültek, ami a diavetítéssel együtt szépen összefoglalja mindazt a munkát, azt a sokrétű tevékenységet, amit a város egyik legaktívabb szervezetként folytattak huszonöt éven keresztül - mondta a polgármester.

A NABE badacsonytomaji csoportja a városi rendevények állandó résztvevője, a környezet védelme, megóvása mellett a kultúra asztalára is tettek maradandót, egyebek között a kórusmuzsika terén. A részletekről a folytatásban már Sall Csabáné csoportvezető adott tájékoztatást diavetítéssel egybekötött múltidéző előadásában. Több más mellett szólt a különböző sikeres pályázatokról, ismeretterjesztő programjairól, az általuk szervezett mikulásváró játszóházról, gyermeknapról, parlagfűgyűjtésről. Évek óta ők készítik a körforgalomban látható adventi koszorút, amelyet az ünnep közeledtével rövidesen ismét is láthatnak az arrajárók.

Az egyesület 25 év után is aktív, él és továbbra is azon lesz, hogy a jövőben is a közösséget szolgálja.