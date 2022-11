Megyénk gazdaságáról beszélt Dégi Zoltán, a NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága igazgatója, Szántó Balázs, a KSH Adatgyűjtési Főosztályának vezetője és Markovszky György, a VMKIK elnöke is.

Átadták a Napló és a VMKIK által alapított Év vállalkozása díjat is, amit nagyvállalati kategóriában Reisinger Győző, a veszprémi Locargo Kft. ügyvezetője, kisvállalati kategóriában Pichner Péter, a veszprémi it.hu-Macrotel Kft. ügyvezetője vett át Balla Emőke főszerkesztőtől és Németh Balázstól, a Mediaworks Hungary Zrt. megyei értékesítési vezetőjétől. Emellett átadták a Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Díjat is, amelyet a Pannon Egyetem és a VMKIK alapított. Az elismerést Horváth Balázs, a veszprémi CoreComm SI Kft. ügyvezetője vette át Gelencsér András rektortól és Markovszky György kamarai elnöktől. Az ünnepségen utóbbiak együttműködési megállapodást írtak alá.