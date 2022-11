Két jó barát, két kiváló sportoló látogatott el a Rákóczi Telepi Tagiskolába, ahol Magasi Attila, a tanintézmény hetedik osztályos diákjának zongorajátéka után Einreinhof Attila, a házigazda Rákóczi Telepi Baráti Kör elnöke köszöntötte a közönséget. Elmondta, a civil szervezet hagyományos rendezvényei a klubdélutánok, amelyeken a város ismert és elismert polgárait, kiválóságait ismerhetik meg jobban, kötetlen formában az érdeklődők.

Az erőemeléshez, valamint a triatlonhoz használt speciális sporteszközök mellett különböző díjakat, kupákat és relikviákat is hozott magával a két barát, akik sportolói pályafutásuk kezdetéről és az azóta is tartó, mozgás és a versenyzés iránti olthatatlan szeretetükről is beszéltek. A humoros történeteket, tanulságos eseteket sem nélkülöző beszámolók során természetesen szó esett a szakmai felkészülésről, a versenyekről, a kitartás és az elhivatottság fontosságáról, s az elért eredményeikről is.

Sztanke József elmondta, az erőemeléssel még aktív tűzoltóként ismerkedett meg fia, Viktor biztatására. Később Kupcsik László irányítása alatt folytatta a tréningeket – aki azóta is mestere -, s az elmúlt két évtizedben számtalan világversenyen képviselhette eredményesen Várpalotát és Magyarországot a jelenleg vállsérüléssel bajlódó erős ember.

Kóti László arról beszélt, mennyi mindent adott neki eddigi élete során a sport, ami nélkül ma már el sem tudja képzelni mindennapjait. Az évek során folyamatosan feszegette határait, végül a triatlon extrém kategóriájában, az Ironman, azaz Vasember sportágban találta meg önmagát. Elhivatottságát és kitartását jól példázza, hogy 2021-ben sikerrel teljesítette ötszörös Ironman-távot. A várpalotai sportolónak a franciaországi viadalon 148 órán belül kellett leúsznia 19 kilométert, kerékpároznia 900 kilométert, zárásként pedig 211 kilométernyi futás várt rá.

A Rákóczi Telepi Baráti Kör klubdélutánjain az elmúlt közel másfél évtized alatt nyolc díszpolgár fordult meg, s Einreinhof Attila köri elnök reméli, hogy a jövőben a két sportoló, Sztanke József és Kóti László is megkapja majd a várostól a rangos elismerést.