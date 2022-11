Az éghajlatváltozás társadalmi, gazdasági, környezeti, illetve a klímaválság mentális hatásainak vizsgálatai a nagy érdeklődéssel kísért, kiemelt kutatási témák közé tartoznak. A szélsőséges időjárási események, a hőség vagy a légszennyezés ugyanakkor az élővilág veszélyeztetésén túl a lakosság mentális egészségét, lelki jóllétét is befolyásolják. Azt is egyre többször halljuk, hogy a klímaváltozás számlájára írt környezeti változások eredményeképp néhány éven belül a mostani életszínvonal drasztikus változásával is számolni kell. A helyzet és az erről szóló információk tényként való elfogadása az emberiség számára frusztrációt okozhat és a klímaszorongás kialakulásához vezethet. A konferencia célja az volt, hogy széles áttekintést adjon az éghajlatváltozás társadalmi, környezeti és gazdasági hatásairól, illetve a klímakatasztrófa lehetséges pszichés vonatkozásairól.

Fotós: Nagy Lajos

A konferencia megnyitóján Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora elmondta, az idei klímakonferencia már a második abban a sorozatban, amelyet tavaly indítottak útjára. Kiemelte, akkor még nem gondolták, hogy országos érdeklődésre számot tartó konferenciává növi ki magát.

- A fenntarthatóság egészen a közelmúltig, a Covid-járvány kezdetéig abban merült ki, hogy kérünk-e szívószálat a limonádéba. Azóta megtapasztalhattuk, hogy ennél többről van szó, és saját bőrünkön érezhettük az országban, hogy a fenntarthatóságnak más korlátai is vannak, és ezek a gondok nem oldódnak meg egyik napról a másikra – mondta el Gelencsér András.

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar dékánja, Navracsics Judit, mint a rendezvény házigazdája köszöntőjében kiemelte, a társadalomtudományok és a bölcsészettudomány egyre fontosabbá vált a hétköznapokban, hiszen a klímaváltozás, a járvány és az energiaválság egészen más viselkedést, hozzáállást kíván meg az emberektől, mint ahogyan korábban viszonyultunk bizonyos kérdésekhez. – Nyilvánvalóan az emberek ingerküszöbét már elérte a klímaváltozás ténye, és muszáj válaszokat keresnünk az előttünk álló kérdésekre úgy, hogy ne rontsunk tovább a helyzeten.

András Ferenc, az ÉMNL Táradalomtudományi alprojektjének vezetője beszédében kiemelte, a kétnapos konferencián sok műfaj képviseltette megát a tudományos előadásoktól kezdve a kiállításig, kerekasztalbeszélgetésen át a könyvbemutatóig. A megnyitó keretében került sor a There Is No Planet B című film premierjére is.

Fotós: Nagy Lajos

A konferencia keretében a Pannon Egyetem ÉMNL együttműködési megállapodást írt alá a Cassandra Csoport képviselőjével, Szalóczy Zsolttal, hogy közösen egy őszinte és világos kommunikációt támogató, hiteles információkat biztosító online adaptációs platformot hozzanak létre. Ennek célja, hogy segítse a szervezetek, közösségek és magánszemélyek felkészülését az erőforrások kimerülése, az éghajlatváltozás összetett következményei és számos tényező együttes hatásai miatt bekövetkező gyorsuló változásokra.