A tanár urat jómagam már több évtizede ismerem, elsősorban az Országos Fizikatanári Ankétokról, ahol számos alkalommal nyűgözött le bennünket lebilincselő, látványos kísérleteivel. Most sem csalódtunk, hiszen a tanár úr a fizika különböző részterületeit szemléltető, összesen mintegy 17 rendkívül látványos kísérletét élvezhettük a Veszprémi Középiskolai Kollégiumban (VKK). A nemrég felavatott Cool-Tour-termet zsúfolásig megtöltő diákok láthatták: nagyon nem mindegy, hogy a forralt víz és a cseppfolyós nitrogén milyen sorrendben találkozik egymással, a diótörés technikájának elsajátítását a tanár fején, palackzsugorítást hűtéssel, lufidurrantást lézerrel. Az előadó a felkért diákok segítségével mutatta be, hogyan lehet emberi erővel áramot termelni, továbbítani, és elektromos energiát mechanikai munkává alakítani. A kísérletek mellett hasznos elméleti információkat közölt az energia fogalmáról, átalakíthatóságáról, felhasználásáról is. A tanár úr többek között elmondta, hogy mérnök lévén kísérleti eszközeit ő maga készíti, ennek megfelelően bemutatta, hogy milyen egyszerűen készíthető olcsón szurkolói duda, kürt, amiket meg is szólaltatott, nagy sikert aratva.

Úgy gondolom, hogy a diákok maradandó élményekkel távoztak és remélhetőleg felébresztett bennük némi belső motivációt a fizika megkedvelésének irányában.

Onofer László matematika–fizika szakos tanár, VKK