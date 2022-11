A hazai McDonald’s új egysége már a „Jövő Élménye” koncepció alapján lett kialakítva, így a megújult, modern mekizés élménye várja az ide érkezőket. A koncepció legfontosabb újítása, hogy ezekben az éttermekben a vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják el a vállalat népszerű termékeit. A vásárlókat érintőképernyős rendelésfelvevők, digitális- menütábla és drive is várja. A digitalizáció azonban nem az emberi kontaktust hivatott helyettesíteni, hanem abban segít, hogy a kollégáknak több ideje legyen a vendégekkel foglalkozni. A vendégélmény fokozása érdekében Vendégélmény Menedzserek segítik a vásárlókat, valamint az asztalhoz kérhető kiszolgálás is elérhető az étteremben.

„Stratégiánk egyik legfontosabb eleme, hogy új éttermeinkkel olyan városokban és településeken jelenjünk meg, ahol korábban erre nem volt lehetőségünk. Nagy öröm számunkra, hogy Ajkára is elhozhattuk a „Jövő Élményét”, illetve a McCafé és a Drive szolgáltatást is.” – mondta Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője. „Emellett nemcsak az új étterem szolgáltatásaival érkeztünk meg a városba, hanem a helyi közösség tagjaként, annak támogatójaként is aktív szerepet kívánunk vállalni Ajka életében. Célunk, hogy olyan helyileg releváns ügy mellé álljunk, amely hozzájárul a rendszeres mozgás népszerűsítéséhez, ezáltal mi magunk is értéket nyújthatunk a családok, a gyermekek, valamint a szélesebb közösség számára. Az étterem megnyitása alkalmából az ajkai uszoda működését támogatjuk, hogy elősegíthessük a lakosság kiegyensúlyozottabb és aktívabb életmódját.”

Fotós: Progress Étteremhálózat Kft.

Az új egységben a vendégek egyik kedvenc belsőépítészeti dizájnját, a fiatalos, modern burgerezők világát idéző „Alphabet” stílusú enteriőrt valósította meg a vállalat, amelyet nemzetközi sztenderdek alapján magyar tervezők szabtak a hazai igényekre. A vendégtérben egyidejűleg 90-en tudnak kényelmesen helyet foglalni. Az új konyhatechnológiának köszönhetően minden termék rendelésre készül, a kávékülönlegességeket – amelyek egy barista La Cimbali kávégéppel készülnek – a vendégek laktózmentes tejjel, mandulaitallal vagy koffeinmentes változatban is kérhetik a McCafé pultnál, a kioszkokon, a kasszánál és a Drive ablaknál egyaránt.

Az étterem kialakításakor a fenntarthatóság is kiemelt szempont volt. Az épület adottságaihoz mérten a tervezők törekedtek a természetes megvilágításra, emellett mindenhol LED izzókat telepítettek. Szintén energiát takarít meg a hőszivattyús hűtés és fűtés, valamint az a megoldás, hogy az étteremben lévő hűtő-fagyasztó kamrák kalorikus rendszereinek hőenergiáját a használati melegvíz előmelegítésére használják fel. A több mint 120 négyzetméteres vendégtérrel rendelkező étterem körül az ott lévő fák megtartása mellett közel 2000 négyzetméter zöldfelületet és egy játszóteret is kialakítottak.

Fotós: Progress Étteremhálózat Kft.

„A McDonald’s megnyitása új mérföldkőnek számít Ajka város fejlődésében. Biztos vagyok abban, hogy az új étterem megépülése számos pozitív hatást hozhat a város életében, és bővíteni fogja az ajkai szolgáltatások körét. Bízom benne, hogy a modern épületnek és a központi elhelyezkedésnek köszönhetően az ajkai fiataloknak egy új, népszerű közösségi teret biztosít majd, ahol a baráti társaságok kulturált környezetben gyűlhetnek össze, és értékes közösségépítő időt tölthetnek el együtt.” – mondta Schwartz Béla, Ajka polgármestere.